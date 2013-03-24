《一周经济焦点》欧元区焦头烂额，新兴市场欣欣向荣

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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**美国谨慎关注新兴市场**
美国2012年第四季国内生产总值(GDP)初值显示经济萎缩，但修正后变为小幅成长，而更为强劲的净出口表现是导致这种变化的原因之一。
第四季GDP环比年率终值将于周四公布，路透调查预估为增长0.5%。
未来一周其他重要数据包括美国2月耐久财(耐用品)订单和个人所得，两数据预计都较1月有所反弹。
有关泛大西洋与泛太平洋自由贸易的谈判全面推进之际，在美国，围绕自由贸易是否导致中产阶级收入停滞与不公平程度上升的争论或将升温。
彼得森国际经济研究所的一份研究显示，公众的一些担忧并非毫无根据，因为自由贸易可以造成短期内的失业现象，以至于民众感受到压力。
但研究结论是，新兴市场经济快速增长是美国问题解决之道之一而非源头，这与水涨船高是一个道理。
“发展中国家经济增长也会促进美国出口增长加速，美国可以进口的品种会增多，在任何贸易收支状况下的贸易条件都会上升。”研究报告写道。(完) (编译 张涛/梁睿雪/兰秀娟/程琳; 审校 徐文焰/张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。