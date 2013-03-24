《一周经济焦点》欧元区焦头烂额，新兴市场欣欣向荣

**美国谨慎关注新兴市场**

美国2012年第四季国内生产总值(GDP)初值显示经济萎缩，但修正后变为小幅成长，而更为强劲的净出口表现是导致这种变化的原因之一。

第四季GDP环比年率终值将于周四公布，路透调查预估为增长0.5%。

未来一周其他重要数据包括美国2月耐久财(耐用品)订单和个人所得，两数据预计都较1月有所反弹。

有关泛大西洋与泛太平洋自由贸易的谈判全面推进之际，在美国，围绕自由贸易是否导致中产阶级收入停滞与不公平程度上升的争论或将升温。

彼得森国际经济研究所的一份研究显示，公众的一些担忧并非毫无根据，因为自由贸易可以造成短期内的失业现象，以至于民众感受到压力。

但研究结论是，新兴市场经济快速增长是美国问题解决之道之一而非源头，这与水涨船高是一个道理。