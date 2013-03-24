中非关系：习近平非洲之行侧重加强经贸纽带

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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习近平将于周一在非洲发表此行首次政策演讲。
之后他将前往南非出席周二、周三举行的金砖国家领导人峰会，并可能签署创建联合外汇储备资金池与基础设施方面的计划。
该计划体现出新兴市场对必须依赖世界银行与国际货币基金组织(IMF)这一点感到挫败，这两大金融机构被视作美国和其它工业化国家利益的代言人。
坦桑尼亚及其毗邻的莫桑比克发现大量天然气储备后，东非海岸成为炙手可热之处。中国石油天然气集团公司本月收购了意大利石油生产商埃尼集团(Eni) 在莫桑比克海上项目20%的权益，价值42.1亿美元。
中国也注意到该地区的石油行业罢工问题。但在整个东非地区，基础设施薄弱与监管不足的风险，才是推迟大规模油气生产的主要原因。
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。