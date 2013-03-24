中非关系：习近平非洲之行侧重加强经贸纽带

习近平将于周一在非洲发表此行首次政策演讲。

之后他将前往南非出席周二、周三举行的金砖国家领导人峰会，并可能签署创建联合外汇储备资金池与基础设施方面的计划。

该计划体现出新兴市场对必须依赖世界银行与国际货币基金组织(IMF)这一点感到挫败，这两大金融机构被视作美国和其它工业化国家利益的代言人。

坦桑尼亚及其毗邻的莫桑比克发现大量天然气储备后，东非海岸成为炙手可热之处。中国石油天然气集团公司本月收购了意大利石油生产商埃尼集团(Eni) 在莫桑比克海上项目20%的权益，价值42.1亿美元。