东京汇市：欧元持稳，市场期待最终能达成塞浦路斯救助协议

欧元兑日圆 报122.64日圆，较上周五纽约尾盘持稳。

“市场仍寄望能达成某种协议。在欧洲市场开盘前很有可能宣布，”苏格兰皇家银行(RBS)资深外汇分析师Greg Gibbs说。

“若果真如此，市场也许会小小地涨一下，但随后很快会转而关注银行业挤兑风险以及援助条件是否能顺利到位。”

美元指数 稳守于82.436。美元兑日圆 亦持稳于94.52。

大宗商品货币目前表现平静，澳元/美元 报1.0443美元，距离上周五触及的七周高位1.0460不远。

周一亚洲交易时段没有重要经济数据公布，市场的关注焦点完全集中在塞浦路斯一事的进展上。(完)