《独家新闻》美联储要求银行业者在发放奖金时不要与同业作比较

路透纽约3月22日 - 据薪酬顾问和其他了解情况的人士透露，美国联邦储备理事会(美联储)正要求银行业者在发放奖金时不要和同业作比较，而完全要看自身的盈利能力。

向高层发放奖金时一定程度要看业绩表现是领先还是落后于同行，这是华尔街一个根深蒂固的习惯。美联储希望改变这一情况。

消息人士称，美联储担心这种比较相对业绩的做法可能鼓励企业高管为向实力更强的同业看齐而甘冒奇险，并在银行业绩其实并不好的时候向管理人员发放奖金。监管机构亦担心，银行可能在需要控制薪酬以保存资本的时候却向管理人员派发巨额奖金。