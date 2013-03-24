《独家新闻》美联储要求银行业者在发放奖金时不要与同业作比较

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透纽约3月22日 - 据薪酬顾问和其他了解情况的人士透露，美国联邦储备理事会(美联储)正要求银行业者在发放奖金时不要和同业作比较，而完全要看自身的盈利能力。
向高层发放奖金时一定程度要看业绩表现是领先还是落后于同行，这是华尔街一个根深蒂固的习惯。美联储希望改变这一情况。
消息人士称，美联储担心这种比较相对业绩的做法可能鼓励企业高管为向实力更强的同业看齐而甘冒奇险，并在银行业绩其实并不好的时候向管理人员发放奖金。监管机构亦担心，银行可能在需要控制薪酬以保存资本的时候却向管理人员派发巨额奖金。
多德弗兰克金融改革法案赋予美联储就华尔街薪酬问题实施新规的权力。当前，美联储只是在与银行对话，尚未颁布正式的法规或指令。
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。