离岸人民币：中国五矿集团首笔点心债最终发行25亿元人民币--IFR

路透3月25日 - 据汤森路透旗下IFR报导，中国五矿集团发行其首笔点心债，认购金额为五家获批发行点心债的国有企业中最多的一家，有来自106个账户认购，认购总金额120亿人民币。最初传闻发行额为20亿元人民币，但最终定位25亿（3.97亿美元），以满足旺盛的需求。

这意味着五矿使用了发改委批准的45亿元人民币发行额度的大约一半。

该项三年期Reg S债券，定价在3.65%，较初步参考利率3.85%区域低20个基点。以面值发行的该笔债券周五上午报价为100.30。

定价水平低于1月末，华能国际电力发行的15亿元人民币3年期点心债，利率在3.85%。

不过在二级市场上，相比广东核电发行的票息为3.75%、2015年11月到期的债券，以及华能发行的票息为3.85%、2016年2月到期的债券，分别报3.35%／3.15%和3.54%／3.44%。五矿定价仍提供溢价。

此次发债的90%以上由机构投资人购得。基金管理公司占认购的份额为48%，银行占26%，中央银行占16%，私人银行占10%。

实际上，五矿此次发行也有助于大唐集团的点心债发行，后者是唯一一家尚未动用已批准的50亿元发债额度的国有企业。

该项债券将在3月28日结算，到期日为2016年3月28日。

星展银行、汇丰和工银亚洲为全球协调人，并与农银国际、渣打为联席主承销及簿记管理人，中国信托商业银行为协办人。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) (整理 曾祥进; 审校 林高丽)