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市场报道 | 2013年 3月 25日 星期一 07:53 BJT

****欧洲经济指标预测--3月25日-4月1日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
    3月25日当周

 3月25日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                            公布时段        预估值        前值
 0900      意大利消费者信心指数                       3月             85.5        86.0
 1000      意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元)         2月               --    逆差22.8
 
 3月26日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                            公布时段        预估值        前值
 0745      法国消费者信心指数                         3月               85          86
 1100      英国CBI零售销售差值                        3月               11           8
    
 3月27日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段       预估值       前值
 0700      德国GfK消费者信心指数                         4月            5.9        5.9
 0700      德国进口物价(较前月)                          2月          +0.2%      +0.1%
                     (较上年同期)                                     -1.6%      -0.8%
 0700      瑞士UBS指标                                   2月             --       1.18
                                                                                      
 0745      法国国内生产总值(GDP)(较上季)           第四季修正值          --      -0.3%
 0800      瑞士KOF领先指标                               3月           1.02       1.03
 0900      意大利工业订单(较前月,经季节调整)             1月             --      -1.8%
                      (较上年同期,未经季节调整)                          --     -15.3%
 0900      意大利工业销售(较前月,经季节调整)             1月             --       0.8%
                      (较上年同期,未经季节调整)                          --      -6.3%
 0930      英国国内生产总值(GDP)(较前季)            第四季终值        -0.3%      -0.3%
                             (较上年同期)                             +0.3%      +0.3%
 0930      英国经常帐(亿英镑)                          第四季       赤字127  赤字128.3
 1000      意大利零售销售(经季节调整,较前月)             1月             --      +0.2%
                       (未经季节调整,较上年同期                          --      -3.8%
           )                                                                 
 1000      欧元区企业景气指数                            3月         负0.80     负0.73
                经济景气指数                                           90.4       91.1
                工业景气指数                                         负12.0     负11.2
                服务业景气指数                                        负6.5      负5.4
                消费者信心指数                                       负23.5     负23.6
                消费者通胀预期指数                                       --       18.7
                生产者物价预期指数                                       --        0.7
        
 3月28日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段         预估值       前值
 0001     英国GfK消费者信心指数                        3月             负27       负26
 0700     德国实质零售销售(较前月)                     2月            -1.0%      +3.1%
                       (较上年同期)                                   +0.4%      +2.4%
 0855     德国经季节调整失业人数变化(万人)             3月          减少0.4    减少0.3
             未经季节调整失业人数(万人)                                 310        320
             经季节调整失业率                                          6.9%       6.9%
             经季节调整失业人数(万人)                                    --      291.7
 0900     意大利企业信心指数                           3月             88.0       88.5
 0900     欧元区M3货供额(较上年同期)                   2月            +3.3%      +3.5%
          欧元区民间贷款                                              -0.9%      -0.9%
          欧元区M3三个月移动平均年增长率                                 --      +3.5%
 
 3月29日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段         预估值       前值
 0745     法国消费者支出                               2月            +0.4%      -0.8%
 0745     法国生产者物价指数(PPI)(较前月)              2月            +0.3%      +0.5%
 0900     意大利生产者物价指数(PPI)(较上月)            2月               --      -0.4%
          意大利生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                          --      +0.7%
 1000     意大利CPI(较前月)                          3月初值          +0.4%      +0.1%
          意大利CPI(较上年同期)                                       +1.8%      +1.9%
          意大利HICP(较前月)                                          +2.2%      -0.2%
          意大利HICP(较上年同期)                                      +1.8%      +2.0%
  
    4月1日当周
    
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段        预估值        前值
 4月1日-5日
 0600      英国Nationwide房价指数(较前月)              3月            +0.2%       +0.2%
                               (较上年同期)                           +0.9%        持平
 0700      英国Halifax房价指数(较前月)                 3月               --       +0.5%
                     房价指数三个月均值(较上年同                         --       +1.9%
           期)                                                               
 
    (完)
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