欧洲经济指标预测--3月25日-4月1日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 3月25日当周 3月25日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利消费者信心指数 3月 85.5 86.0 1000 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 2月 -- 逆差22.8 3月26日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0745 法国消费者信心指数 3月 85 86 1100 英国CBI零售销售差值 3月 11 8 3月27日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国GfK消费者信心指数 4月 5.9 5.9 0700 德国进口物价(较前月) 2月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -1.6% -0.8% 0700 瑞士UBS指标 2月 -- 1.18 0745 法国国内生产总值(GDP)(较上季) 第四季修正值 -- -0.3% 0800 瑞士KOF领先指标 3月 1.02 1.03 0900 意大利工业订单(较前月,经季节调整) 1月 -- -1.8% (较上年同期,未经季节调整) -- -15.3% 0900 意大利工业销售(较前月,经季节调整) 1月 -- 0.8% (较上年同期,未经季节调整) -- -6.3% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季终值 -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.3% +0.3% 0930 英国经常帐(亿英镑) 第四季 赤字127 赤字128.3 1000 意大利零售销售(经季节调整,较前月) 1月 -- +0.2% (未经季节调整,较上年同期 -- -3.8% ) 1000 欧元区企业景气指数 3月 负0.80 负0.73 经济景气指数 90.4 91.1 工业景气指数 负12.0 负11.2 服务业景气指数 负6.5 负5.4 消费者信心指数 负23.5 负23.6 消费者通胀预期指数 -- 18.7 生产者物价预期指数 -- 0.7 3月28日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0001 英国GfK消费者信心指数 3月 负27 负26 0700 德国实质零售销售(较前月) 2月 -1.0% +3.1% (较上年同期) +0.4% +2.4% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 3月 减少0.4 减少0.3 未经季节调整失业人数(万人) 310 320 经季节调整失业率 6.9% 6.9% 经季节调整失业人数(万人) -- 291.7 0900 意大利企业信心指数 3月 88.0 88.5 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 2月 +3.3% +3.5% 欧元区民间贷款 -0.9% -0.9% 欧元区M3三个月移动平均年增长率 -- +3.5% 3月29日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0745 法国消费者支出 2月 +0.4% -0.8% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.3% +0.5% 0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较上月) 2月 -- -0.4% 意大利生产者物价指数(PPI)(较上年同期) -- +0.7% 1000 意大利CPI(较前月) 3月初值 +0.4% +0.1% 意大利CPI(较上年同期) +1.8% +1.9% 意大利HICP(较前月) +2.2% -0.2% 意大利HICP(较上年同期) +1.8% +2.0% 4月1日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月1日-5日 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.9% 持平 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 3月 -- +0.5% 房价指数三个月均值(较上年同 -- +1.9% 期) (完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。