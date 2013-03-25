金砖国家：3月22日股汇市收盘纵览

路透3月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月22日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收跌0.68%，报1,015.47点。

中国股市：沪综指周五缩量小幅收升，连续第四日上涨。分析师指出，虽然目前市场信心有所恢复，但仍需更多、更明确的经济数据及政策讯号来进一步提振走势，预计短线大盘行情仍将会较为反复。沪综指收报2,328.278点，涨4.036点或0.17%，本周累计上涨2.2%；上海A股今日成交额为858亿元人民币，上日为1,045亿元。

香港股市：收低，为连续第二周下滑，中石油跌至近四个月来最低，此前该公司公布2012年净利，降幅超出预期。恒生指数 收低0.5%，报22,115.3，恒生国企指数 下滑0.4%。本周两大指数分别累计下滑1.9%和1.1%。

中国汇市：人民币兑美元即期 周五收升。中间价创出逾两个月来新高，但盘间出现明显购汇，令人民币曾短暂回落。交易人士指日内油企和车企购汇表现活跃，全日来看结汇仍占上风，预计短期内震荡走升趋势难改。

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印度股市：连续第六天收低，终场跌至四个月收盘低位，因政局不稳定性方面的忧虑以及未来将降息预期的质疑打压印度国家银行(SBI)等蓝筹股。印度股市还跟随亚股跌势。指标BSE指数 收低0.3%或57.27点，收报18,735.60点，股指当周下跌3.6%，连续第二周收低。NSE指数 跌0.13%或7.40点，报5,651.35点,连续第六天下跌，并录得2012年11月19日连跌七天后的最长连跌记录。

印度汇市：三日来首次收跌，跟随股市跌势，且受石油进口商的美元需求打压。卢比本周走势震荡，但收盘大致持平。卢比兑美元 收报54.33/34，周四收于54.275/285，日内交投于54.26-54.41。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1，470.910点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低1.04%至786.49点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.32%，报30.8370卢布，卢布兑欧元 下跌0.2%，40.0200卢布。 ========================================================================================

巴西股市：跌至八个月来最低收盘水平，受亿万富翁Eike Batista旗下的矿业和石油企业股价拖累。圣保罗交易所Bovespa指数 收跌0.6%报55,243.40点，是去年7月末以来收盘低点。

巴西汇市：尽管风险胃纳回温，但巴西雷亚尔收平，报2.0095，扭转了早盘跌势。雷亚尔此前两日疲软，因美元资金流出该国。

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南非股市：收低，连跌时间延续至第五天，因不确定欧元区领导人将如何救助塞浦路斯，导致全球投资者出脱风险资产。综合指数 收低0.63%，报40,063.38点。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低0.82%至35,493.62点。