《中国报摘》--其他报纸重要消息3月25日

**上海证券报**
--中国证监会最新数据显示，近一周又有两家拟主板上市企业、四家创业板拟上市企业终止审查，使今年以来曝出“撤单”消息的企业总数升至48家。
--建设银行 称，2015年底前新增发行不超过600亿元人民币等值减记型合格资本工具。
--中国太保 2012年实现净利润50.77亿元，同比下降38.9%。
--中国保监会发布保险公司分支机构市场准入管理办法，险企开设分公司数量门槛降低，质量条件提升。
**证券时报**
--据获得的文件显示，温州民间借贷管理条件最快下半年出台，将允许或有条件放宽企业间资金拆借。
--据不完全统计，15家递交首次公开发行(IPO)上市申请的城商行、农商行中，已有七家宣布延迟上市，两家调整了上市方案。
--武钢股份 股东大会通过增发股票收益资产议案，拟收购四家企业均为武钢集团旗下矿石企业。武钢股份董事长邓琦琳表示，收购完成后，公司将在三至五年内实现矿石自给。
**第一财经日报**
--中国证监会新任主席肖钢会见香港特别行政区特首梁振英，此举或许意味着RQFII(人民币合格境外机构投资者)、跨境ETF和IPO等内地与香港资本市场之间的多项合作将加速推进，而内地与香港之间的“基金跨境认可”也有可能在近期浮出水面。
--"我的钢铁网"数据显示，全国31个主要港口铁矿石库存此前亿吨压港的盛况不复存在，目前已连续两个月维持在7,000万吨以下的水平。其中，3月8日港口库存量为6,654万吨，创2010年1月中旬至今38个月以来新低。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。