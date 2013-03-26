《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月26日

路透香港3月26日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.( 1美元=7.7611港元 ) 美国股市周一下跌，道琼工业指数 跌64.28点，或0.44%，至14,447.75点；因投资人再度 担心塞浦路斯和欧元区情势发展，回吐稍早涨幅。盘中稍早标普500指数一度离纪录高位仅差不到1点 。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) _____________________________________________________________________________________ 中海油 189.900 2.61 45366 14.738 -1.22 中国铝业 10.050 -1.95 20051 3.120 -1.58 中国移动 52.880 0.25 87335 82.081 0.28 中国人寿 40.470 -2.01 64212 20.939 -0.53 中石油 130.400 -1.14 27476 10.120 -0.19 中石化 115.060 1.33 17674 8.930 -0.67 汇丰控股 52.830 -1.18 623839 82.004 -1.62 中电信 51.220 -0.74 16971 3.975 -0.12 中国联通 13.860 -0.22 155008 10.757 -0.58 兖州煤业 13.960 -1.06 97484 10.834 -0.60 华能国际 41.240 -1.53 36770 8.002 -1.58 南方航空 27.860 -2.21 4331 4.324 -0.36 东方航空 21.860 -1.80 4126 1.697 -49.95 中芯国际 3.000 -0.66 28286 0.466 -0.92 (完) (整理：梁慧仪)