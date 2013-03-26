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亚洲 | 2013年 3月 26日 星期二 08:16 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月26日

路透香港3月26日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(
1美元=7.7611港元 )
    
    美国股市周一下跌，道琼工业指数 跌64.28点，或0.44%，至14,447.75点；因投资人再度
担心塞浦路斯和欧元区情势发展，回吐稍早涨幅。盘中稍早标普500指数一度离纪录高位仅差不到1点
。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 _____________________________________________________________________________________
 中海油                       189.900    2.61      45366            14.738      -1.22
 中国铝业                      10.050   -1.95      20051             3.120      -1.58
 中国移动                      52.880    0.25      87335            82.081       0.28
 中国人寿                      40.470   -2.01      64212            20.939      -0.53
 中石油                       130.400   -1.14      27476            10.120      -0.19
 中石化                       115.060    1.33      17674             8.930      -0.67
 汇丰控股                      52.830   -1.18     623839            82.004      -1.62
 中电信                        51.220   -0.74      16971             3.975      -0.12
 中国联通                      13.860   -0.22     155008            10.757      -0.58
 兖州煤业                      13.960   -1.06      97484            10.834      -0.60
 华能国际                      41.240   -1.53      36770             8.002      -1.58
 南方航空                      27.860   -2.21       4331             4.324      -0.36
 东方航空                      21.860   -1.80       4126             1.697     -49.95
 中芯国际                       3.000   -0.66      28286             0.466      -0.92
 (完)

 (整理：梁慧仪)
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