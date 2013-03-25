台湾金融：三次金改拟将八家公股金控减半--报载

路透台北3月25日 - 台湾本地报纸周一称，台湾金融界日前向行政院高层建议，政府可带头推动〞台银与土银〞、〞三商银〞(指彰化银行 第一银行以及华南银行)和台企银 并入其他公股金融机构等整并案，让公股金融机构家数从现行8家降至4家，以提升竞争力。

路透目前暂未能取得财政部对此的回应。但3月中旬财政部长张盛和曾在立法院中表示，不排除公股银行之间的合并；不过，财政部尚不清楚行政院对于金融业合并的想法，目前“不会主动推动合并”。

台湾本地多家媒体包括工商时报、经济日报以及自由时报等皆报导，台湾行政院有意推动金融整并，速度也需要加快，其中公股金融机构之间的合并更是重要。

例如，过去曾推动的台银与土银合并案，以及三商银(一银、华银、彰银)合并案，都是可以思考的方向，至于规模最小的台企银，则可考虑由兆丰金 或合库金控 合并。

经济日报报导也引述行政院政务委员薛琦表示，以国内外大环境来看，目前是推动金融整并的好时机，工商业界也觉得重要，至于哪家跟哪家合并，他没有意见，公股银行要问财政部。

行政院政务委员薛琦上任后曾指出，台湾金融机构整并速度必须加快，才能跟上国际脚步，今年是金融机构整并的最好时机。工商协进会上周五（22日）也建议推动金融整并等改革，国内有关金融整并的呼声愈来愈高，各种金融整并的构想，也开始动了起来。

工商时报周一也同步报导，马英九政府新内阁对推动金融整并已有全盘腹案，并将分成三阶段进行，首先是推动研议多时的证交所等周边机构〞四合一〞，八大公股金控、银行更将透过三阶段合并减半为四家。

经济日报也称，有关人士表示，台银与土银都是100%公营，推动整并相对容易，合并后政府还是100%持股，可继续扮演政策性功能。台银与土银合并后，资产规模可望挤入全球排名前百大，初步约可挤进80几名。