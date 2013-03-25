《台湾重要政经日程》--3月25日

===================今日重要政经消息=====================
3/25(一)
--10:00 台经院2月景气动向记者会。
--11:00 星展银行中国经济前景展望记者会。
--14:00 台综院举办美日韩新人新政与台湾经济研讨会。
--16:00 经济部公布2月工业生产指数年增率，上月年增19.17%。
--16:10 央行公布2月M2总计数年增率，上月年增2.99%。
==================近期重要政经消息======================
3/27(三)
--12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券，数额200亿台币，期限364天期，28日发行。
*--14:30 日盛投信第二季投资展望记者会。
3/28(四)
--央行下午召开第一季理监事会议，并公布利率决策。
--鸿海 公布第四季季报。
4/1 (一)
--10:00 汇丰公布台湾3月采购经理人指数。
4/3(三)
--16:10 央行公布3月底外汇存底，2月底为4,040.8亿美元
4/4-4/5 (四-五)
--儿童节/民族扫墓节休市二日
4/8(一)
--08:30 主计总处公布3月消费者物价指数(CPI)年增率，2月年增2.97%。
--16:00 财政部公布3月进出口数据，上月出口金额年减15.8%。
4/10(三)
--13:30 台积电 公布3月营收。
--14:00 联电 公布3月营收。
4/22(一)
*-- 8:30 主计处公布台湾3月经季调失业率，2月经季调失业率为4.16%。
*--16:00 经济部公布3月外销订单，2月年衰退14.5%。
5/20(一)
--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元
6/12(三)
--端午节休市一日
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市
10/10(四)
--国庆日休市一日 (完)
(记者 林妙容; 审校 林高丽)