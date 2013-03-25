《香港报摘》--其他报纸重要消息3月25日

* 明报：

--香港电讯 董事总经理艾维朗斥政府拟收回2016年到期的3G牌照重新拍卖之建议愚蠢，认为仅按政府建议的新牌照费底价，未来在频谱使用成本将增一倍，无可避免要转嫁用户，相当于每名客户月费要多付30港元。

--消息指，工商银行 董事长姜建清须陪同国家主席习近平访问非洲，而行长杨凯生要坐镇北京。这将是工行来港上市以来，管理层首次不来港开全年业绩记者会。

--保利协鑫 创办人兼主席朱共山表示，行业正式步入第二个阶段，但尚德破产的案例亦敲响了警钟，中国还会有不少光伏企业面临同样的情况。

* 星岛日报：

--地政总署公布，2月待批预售住宅楼花，涉及12,096个单位，按月增3.4%，为近年高峰。同期，该月批出售楼单位728个，按月稍增263个。

--汉能太阳能 公司主席兼行政总裁Frank Mingfang Dai称，对太阳能行业未来发展有信心，今年起开始发展下游业务，料太阳能电站能在今年有盈利贡献。

* 苹果日报：

--去年开设香港来往大阪航线的廉价航空乐桃(Peach)行政总裁井上慎一透露，该航线反应非常热烈，平均载客量达80%，为现时其中一条运载率最高的路线。

--据市场消息指，大连万达除向恒力商业地产 大股东收购控股权外，更拟向恒力注入房地产资产，初步估计涉及金额约6至7亿港元。

* 东方日报：

--中诚信亚太董事总经理李永权表示，尽管市场一直关注本港楼市泡沫问题，然而楼价一直上扬，香港亦获得相当高的信贷评级，除非有重大事件发生，否则未来五年楼市最多只会调整三成。

--长实 及和黄 将于明天(26日)公布其2012年度全年业绩。当中和黄旗下赫斯基能源及港口业务虽出现倒退，惟3G及长建 的英国基建业务，仍有望为和黄的核心业务收入带来动力。

* 文汇报：

--绿城中国 公布截至去年底的全年业绩，股东应占利润按年增加88.4%至约48.51亿元人民币。

--美联物业首席分析师刘嘉辉表示，3月首21日二手住宅注册量共录约2,807宗，较上月同期3,630宗跌约23%，预计全月仅达3,000多宗水平，势创自2003年的10年同期最差。

* 大公报：

--招金矿业 表示,将进一步优化并购方式，实现对外开发新突破，将计画投资10亿元人民币收购黄金资源储量20吨，收购优质探矿权面积50平方公里，采矿权面积5平方公里。

--中国有色矿业 董事长罗涛表示，预计今年铜产量达到25万吨，未来五年铜产量可增至70万吨以上。他还透露，两年内母公司中国有色矿业集团或向上公司注资。(完)