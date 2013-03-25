中国货币市场：流动性充裕隔夜回购利率再探低点，跨季资金供给稍谨慎

路透上海3月25日 - 中国银行间资金市场周一隔夜回购加权利率再探低点，续跌近10个基点(bp)至1.7%下方，因市场流动性过于充裕局面未改。另外，七天期品种加权利率开盘后虽一度大幅下行，但随后几乎收回全部跌幅，与隔夜品种点差达近130bp。
交易员指出，七天期稍早跌势，或因成交实际期限为不足七天品种所致，而从目前情况来看，即使是资金泛滥，出资方对跨季资金融资也略显谨慎，抵押券为信用债的尤甚。
“钱多啊，一大早就减点(出资金)。”华南一地方性银行交易员称。
该交易员指出，除公开市场可能进行的正回购操作外，暂时还看不到影响资金市场价格的其他重要因素。不过就其所在机构而言，目前28天期正回购仅2.75%的利率水平，参与吸引力尚欠。
与隔夜相比，今日七天期品种加权利率则先大跌后回稳。
对此，华北一银行交易员表示，出资方对“出季末资金略显谨慎。按现在2.9%的加权利率，(押)信用债应该借不到，能押利率债的，基本都不缺钱。”
后一交易员解释说，上述情况可能和银行在对非银行类机构融出资金时，以信用债为抵押物的，在季末等时点，将被要求按一定比例计算风险权重有关。
本周公开市场一级交易员可继续上报7/14逆回购需求，以及28天期正回购需求。交易员预计，本周继续仅进行正回购的可能性较大。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.6347 1.7330 -9.83
七天 2.9126 2.9376 -2.50
14天 3.4351 3.7134 -27.83
上交所债券回购
一天 2.7900 2.0300 +76.00
七天 3.1650 2.7050 +46.00
14天 3.2100 3.0000 +21.00
回购定盘利率
隔夜 1.7008 1.7650 -6.42
七天 2.9100 2.9500 -4.00
14天 3.3800 3.7800 -40.00
shibor
隔夜 1.6841 1.8070 -12.29
七天 2.9230 2.9790 -5.60
三个月 3.8801 3.8801 +0.00
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(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)