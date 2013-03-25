台湾债市动态：10年券殖利率盘初走扬，因塞浦路斯忧虑缓解

路透台北3月25日 - 台湾债市10年期公债殖利率 周一盘初走高，因塞浦路斯与欧盟及国际货币基金组织(IMF)就一项新计划达成协议，令台债随着亚洲盘的美国指标10年期公债殖利率 上扬。不过盘初交易商的交投意愿不高，观望气氛颇为浓厚。

以下为交易员观察市场的最新动态：

* 第二季发债计画筹码供给量略低，对多方略为有利。惟第二季的到期量为零，令利多效应略为削减。

* 五年增额券102/2R今日开始发行前交易，从成交量变化观察，盘面可能维持与102/6成为双主流的交投格局。

* 塞浦路斯局势转危为安，投资人对风险性资产买兴增加。台股盘初已收复季线，扭转股市偏空格局。盘中观察股市涨幅是否进一步扩大。 * 交易商季底作帐行情可能要等到周四央行理监事会议结束后，才有机会启动。会前操作心态仍略偏向保守谨慎。

以下为最新相关报导链接：

* 欧盟官员周一早晨表示，塞浦路斯、欧盟与国际货币基金组织(IMF)就一项新计划达成协议，以解决该国银行业问题并为救助该国提供资金。［ID:nL3T0CH03N］

* 美国公债价格周五交易近持平，因周末塞浦路斯救援案仍未有定论，投资者对该国能否留在欧元区感到不安。指标10年期公债 跌2/32，收益率为1.920%。［ID:nL3T0CG00Q］周一盘初则弹至1.960%上方。

* 路透调查显示，台湾央行料将在28日举行的理监事会议中，连续第七季维持重贴现率在1.875%水准不变，因以出口为主的景气复苏步伐尚不稳定。［ID:nL3T0CEGLL］

* 台湾财政部第二季将发行1,400亿台币甲类公债；上季则发行2,350亿台币甲类公债，以及400亿乙类公债。此外，第二季还将发行450亿台币国库券，上季则发行650亿台币。［ID:nL3T0CE2CR］

以下为预测今日殖利率交易区间：

* 102/2R为1.00%-1.025%；102/6为1.30%-1.32%