台湾汇市动态：台币早盘走高，受塞浦路斯与欧盟达成纾困案拉抬

路透台北3月25日 - 台币兑美元 周一早盘走高，受到塞浦路斯与欧盟达成纾困案框架的鼓励，台币尾随欧元 、韩元 等非美币别趋升。市场人士认为，欧元区危机暂时舒缓，加上市场预期出口商月底/季底美元卖盘增多，台币将在29.800-29.870间获得支撑。
此外，汇银人士指出，今日台股 一早走高也有助暂时止稳此前不断汇出的外资。不过市场成交量萎缩，观望气氛再起。
台币早盘实际成交区间较上日偏升，集中交投区间落在29.825-29.835，上日在29.810-29.870间；上日央行作价收于29.909。
交易员观察市场最新动态：
* 台股平稳走高，早盘外资见零星汇入
* 早盘量能降低倾向观望，开盘45分钟成交0.74亿美元
* 观察出口商盘中力道，以确认台币走升幅度
* 此前29.800技术关卡阻力不大，29.700则压力陡升
* 塞浦路斯纾困案暂获喘息，但欧元区问题中期仍在
* 海外NDF一个月期美元/台币 当前高位报29.815
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.800-29.870
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(记者 林妙容; 审校 林高丽)