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亚洲 | 2013年 3月 26日 星期二 09:05 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月26日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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 一、新债招标：
 
 中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期固息增发债上午9:30-10:30招标，收益率预测均值为3.32%
 国开行至多60亿元三年期固息增发债上午9:30-10:30招标，收益率预测均值为3.77%
 国开行至多60亿元五年期固息增发债上午9:30-10:30招标，收益率预测均值为4.02% 
 国开行至多60亿元七年期固息增发债上午9:30-11:10招标，收益率预测均值为4.23%
 开行至多60亿元10年期固息增发债上午9:30-11:10招标，收益率预测均值为4.33%     
 业发展银行至多150亿元两年期固息债10:00-11:00招标，利率预测均值3.56%
 众品食业 6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行和中信银行主承
 南通港口集团2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，国开行主承
 营口港12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承
 粤海控股15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，招商银行主承
 长电科技 3亿元一年期簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行和中行主承
 中色集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，进出口行主承
 鄂尔多斯乌兰煤炭集团6亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承  
 南通综艺投资公司7.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行主承  
 甘肃公路航空旅游投资集团30亿元10年期投资人选择权(5+5)中票簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和民生
银行主承  
 方大炭素 6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承  
 镇江国资投资经营公司7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，北京银行主承    
 郑州宇通集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承    
 哈尔滨投资集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行和国开行主承    
 神东天隆集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承      
 江西铁路投资集团6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行和中行主承     
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 二、新债上市：
    
 中粮集团40亿元六个月期超短期融资券011314002，票面利率3.85%
 天山股份 4亿元一年期短融041364009，票面利率4.55%   
 昆明钢铁控股公司15亿元一年期短融041353017，票面利率4.36%
 中国建筑第五工程局5亿元一年期短融041354018，票面利率4.52%
 航天电子 6亿元一年期短融041358025，票面利率4.55%
 福建能源集团13亿元三年期中票1382117，票面利率4.88%
 陕西重汽4亿元三年期中票1382122，票面利率5.18%      
 神华集团100亿元10年期中票1382121，票面利率4.99%
 申通地铁集团60亿元五年期中票1382124,票面利率4.94%
 中石油集团200亿元七年期中票1382119，票面利率4.75%
 重庆旅游投资集团10亿元七年期中票1382118，票面利率6.50%
 福州水务投资发展公司3亿元五年期中票1382123，票面利率6.70%
 北方机车车辆工业集团20亿元七年期中票1382120，票面利率5.14%    
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 三、缴款： 
 
 农发行250亿元七年期固息债130404，票面利率4.11%
 武汉地产开发集团16亿元六年期固息债1380137，票面利率5.90%
 雅砻江流域水电开发公司15亿元人民币一年期短融
 青岛城投集团10亿元一年期短融 
 福建漳州发展2亿元一年期短融
 中粮集团50亿元三年期中期票据
 上海张江集团5.8亿元五年期中票  
 中铁二局 3亿元三年期中票      
 新华传媒 4亿元三年期中票
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 四、还本付息： 

 奥克斯集团8亿元一年期短融041252011到期兑付，票面利率6.45%
 中国水电 12亿元一年期短融041253017到期兑付，票面利率4.36%
 中铁二十二局集团5亿元一年期短融041255009到期兑付，票面利率5.27%
 新疆艾比湖农工商联合企业公司4亿元一年期短融041258012到期兑付，票面利率5.27%    
 深高速 3亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1082055到期兑付，基本利差1.47%
 建行 26.7亿元383月浮息(七天回购基准)A级ABS 05310110付息,基本利差1.10%
 建行 2.04亿元383月浮息(七天回购基准)B级ABS 05310120付息,基本利差1.70%
 建行0.53亿元383月浮息(七天回购基准)C级ABS 05310130付息,基本利差2.80%
 建行0.91亿元383月S级ABS 05310140付息,票面利率90.00%
 财政部300亿元10年期固息国债060016付息,票面利率2.92%
 建行35.82亿元374月浮息(一年定存基准)A级ABS 0731011付息,基本利差0.90%
 建行3.56亿元374月浮息(一年定存基准)B级ABS 0731012付息,基本利差2.20%
 建行0.82亿元374月浮息(一年定存基准)C级ABS 0731013付息,基本利差5.88%
 济南城投15亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债098038付息，票面利率4.78%
 中国医药集团总公司10亿元五年期固息债098039付息，票面利率4.08%
 华电国际  15亿元五年期中票0982032付息，票面利率3.96%
 农业发展银行200亿元10年期固息债100403付息，票面利率3.65%
 扬中城建投资10亿元八年期固息债1080040付息，票面利率7.10%
 国家开发银行220亿元五年期固息债120214付息，票面利率4.10%   
 杭州银行80亿元五年期固息债1220006付息，票面利率4.55%
 孝感城投10亿元七年期固息债1280073付息，票面利率8.12%
 济南城投18亿元六年期固息债1280074付息，票面利率6.98%
 绵阳投资控股集团12亿元七年期固息债1280075付息，票面利率7.70%
 芜湖建设投资公司19亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280076付息，票面利率7.30%
 芜湖建设投资公司9亿元七年期浮息债(六个月SHIBOR基准)1280077付息，基本利差2.50%
 宿迁经济开发公司9亿元七年期固息债1280078付息，票面利率7.50%
 宏图高科 4亿元三年期中票1282074付息，票面利率7.98%
 云南工业投资控股7亿元五年期中票1282075付息，票面利率5.78%
 中国水电9亿元五年期中票1282076付息，票面利率4.90%    
 深圳地铁集团30亿元五年期中票1282077付息，票面利率5.05%
 中国海运集团40亿元三年期中票1282078付息，票面利率4.72%     
 中国海运集团20亿元七年期中票1282079付息，票面利率4.92%     
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 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： 
    
  --北京大学国家发展研究院教授、央行货币政策委员会委员宋国青预计，今年宏观经济将保持平稳，上半年
政策微调随时都会进行，但下半年的不确定性则更大一些。 
    
  --国务院新“国五条”出台一个月之际，中国广东省25日率先出台首个地方版细则。明确要求广州、深圳两
市要在3月底前公布全年新建商品住房（不含保障性住房）的价格控制目标，但二手房20%交易所得税征收细则
等内容并未明确。 
  
  国家统计局3/28公布1-2月规模以上工业企业利润              (去年1-12月为5.3%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)

 (整理 康熙泽; 审校 李宏薇)
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