《中国债券市场每日交易备忘》--3月26日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债招标： 中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期固息增发债上午9:30-10:30招标，收益率预测均值为3.32% 国开行至多60亿元三年期固息增发债上午9:30-10:30招标，收益率预测均值为3.77% 国开行至多60亿元五年期固息增发债上午9:30-10:30招标，收益率预测均值为4.02% 国开行至多60亿元七年期固息增发债上午9:30-11:10招标，收益率预测均值为4.23% 开行至多60亿元10年期固息增发债上午9:30-11:10招标，收益率预测均值为4.33% 业发展银行至多150亿元两年期固息债10:00-11:00招标，利率预测均值3.56% 众品食业 6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行和中信银行主承 南通港口集团2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，国开行主承 营口港12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承 粤海控股15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，招商银行主承 长电科技 3亿元一年期簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行和中行主承 中色集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，进出口行主承 鄂尔多斯乌兰煤炭集团6亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 南通综艺投资公司7.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行主承 甘肃公路航空旅游投资集团30亿元10年期投资人选择权(5+5)中票簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和民生 银行主承 方大炭素 6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 镇江国资投资经营公司7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，北京银行主承 郑州宇通集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 哈尔滨投资集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行和国开行主承 神东天隆集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 江西铁路投资集团6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行和中行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中粮集团40亿元六个月期超短期融资券011314002，票面利率3.85% 天山股份 4亿元一年期短融041364009，票面利率4.55% 昆明钢铁控股公司15亿元一年期短融041353017，票面利率4.36% 中国建筑第五工程局5亿元一年期短融041354018，票面利率4.52% 航天电子 6亿元一年期短融041358025，票面利率4.55% 福建能源集团13亿元三年期中票1382117，票面利率4.88% 陕西重汽4亿元三年期中票1382122，票面利率5.18% 神华集团100亿元10年期中票1382121，票面利率4.99% 申通地铁集团60亿元五年期中票1382124,票面利率4.94% 中石油集团200亿元七年期中票1382119，票面利率4.75% 重庆旅游投资集团10亿元七年期中票1382118，票面利率6.50% 福州水务投资发展公司3亿元五年期中票1382123，票面利率6.70% 北方机车车辆工业集团20亿元七年期中票1382120，票面利率5.14% ============================================================================ 三、缴款： 农发行250亿元七年期固息债130404，票面利率4.11% 武汉地产开发集团16亿元六年期固息债1380137，票面利率5.90% 雅砻江流域水电开发公司15亿元人民币一年期短融 青岛城投集团10亿元一年期短融 福建漳州发展2亿元一年期短融 中粮集团50亿元三年期中期票据 上海张江集团5.8亿元五年期中票 中铁二局 3亿元三年期中票 新华传媒 4亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 奥克斯集团8亿元一年期短融041252011到期兑付，票面利率6.45% 中国水电 12亿元一年期短融041253017到期兑付，票面利率4.36% 中铁二十二局集团5亿元一年期短融041255009到期兑付，票面利率5.27% 新疆艾比湖农工商联合企业公司4亿元一年期短融041258012到期兑付，票面利率5.27% 深高速 3亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1082055到期兑付，基本利差1.47% 建行 26.7亿元383月浮息(七天回购基准)A级ABS 05310110付息,基本利差1.10% 建行 2.04亿元383月浮息(七天回购基准)B级ABS 05310120付息,基本利差1.70% 建行0.53亿元383月浮息(七天回购基准)C级ABS 05310130付息,基本利差2.80% 建行0.91亿元383月S级ABS 05310140付息,票面利率90.00% 财政部300亿元10年期固息国债060016付息,票面利率2.92% 建行35.82亿元374月浮息(一年定存基准)A级ABS 0731011付息,基本利差0.90% 建行3.56亿元374月浮息(一年定存基准)B级ABS 0731012付息,基本利差2.20% 建行0.82亿元374月浮息(一年定存基准)C级ABS 0731013付息,基本利差5.88% 济南城投15亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债098038付息，票面利率4.78% 中国医药集团总公司10亿元五年期固息债098039付息，票面利率4.08% 华电国际 15亿元五年期中票0982032付息，票面利率3.96% 农业发展银行200亿元10年期固息债100403付息，票面利率3.65% 扬中城建投资10亿元八年期固息债1080040付息，票面利率7.10% 国家开发银行220亿元五年期固息债120214付息，票面利率4.10% 杭州银行80亿元五年期固息债1220006付息，票面利率4.55% 孝感城投10亿元七年期固息债1280073付息，票面利率8.12% 济南城投18亿元六年期固息债1280074付息，票面利率6.98% 绵阳投资控股集团12亿元七年期固息债1280075付息，票面利率7.70% 芜湖建设投资公司19亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280076付息，票面利率7.30% 芜湖建设投资公司9亿元七年期浮息债(六个月SHIBOR基准)1280077付息，基本利差2.50% 宿迁经济开发公司9亿元七年期固息债1280078付息，票面利率7.50% 宏图高科 4亿元三年期中票1282074付息，票面利率7.98% 云南工业投资控股7亿元五年期中票1282075付息，票面利率5.78% 中国水电9亿元五年期中票1282076付息，票面利率4.90% 深圳地铁集团30亿元五年期中票1282077付息，票面利率5.05% 中国海运集团40亿元三年期中票1282078付息，票面利率4.72% 中国海运集团20亿元七年期中票1282079付息，票面利率4.92% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --北京大学国家发展研究院教授、央行货币政策委员会委员宋国青预计，今年宏观经济将保持平稳，上半年 政策微调随时都会进行，但下半年的不确定性则更大一些。 --国务院新“国五条”出台一个月之际，中国广东省25日率先出台首个地方版细则。明确要求广州、深圳两 市要在3月底前公布全年新建商品住房（不含保障性住房）的价格控制目标，但二手房20%交易所得税征收细则 等内容并未明确。 国家统计局3/28公布1-2月规模以上工业企业利润 (去年1-12月为5.3%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽; 审校 李宏薇)