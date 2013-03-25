港报财经评论：绩优股成淡市亮点--经济日报3月23日

绩优股成淡市亮点/ 林瑞芬

塞浦路斯财困点收科，即将揭晓，但欧国债市及欧元反应平静，只是股市较有为受压。日股昨急挫2.35%而A股微涨；恒指昨跌0.5%至22,115，跌势算温和。央行已连续第五周通过公开市场净回笼资金，累计净回笼10,110亿港元。A股表现冷静，似乎已接受短期银根稍紧之现实，上证报2,328，升0.17%，全周则涨2%，技术上，站稳阵脚于2,200楼上机会高。牛证集结于21,600-21,999，看淡的投资者会否选择于下周结算周再提大刀，目前关键已是聚焦于塞浦路斯之财困怎收科，牵涉俄罗斯存款，令问题更充满政治变数。据路透对分析师调查显示，22个受访者中，20个认为存款征税可能破坏受欧债危机威胁的其他国家银行体系，不宜开先例。面对不确定因素，最坏的结果、最大的风险变数，则要数是塞浦路斯突发退出欧元区。若然不是这个最坏结果，欧债忧虑随着塞浦路斯财困寻求解决方法望最终逐步淡化。

恒指本周跌1.9%，但日均交投减10.3%，沽势未有恐慌。塞浦路斯问题上，可以是激化看淡的投资者最后杀机，但希腊靠旅游服务业，塞浦路斯其实坐拥天然气田，情况未如希腊形势弱。若该国缓财困露曙光的话，避开触动其他危机国银行体受敏感反射的危机，也可以是看好的投资者捕捉反攻之契机。恒指好淡于22,000争持，等变化。从周线图显示，为关键之后抽支持位，22,000不宜大失。短暂不排除试穿，只要三日内弹升其上就无大碍。市场聚焦业绩，继获佳绩刺激华润电力 后，创科实业 昨亦然，收18.42港元，升4%。截至2012年12月底止，营业额录得5.1%之增长，至38.52亿美元；但纯利录得32.2%之增长，至2.01亿美元，符合市场预期。其间利息支出因债务减少而降，负债比率由59.3%下降至25.8%，以及毛利率从32.6%上升至33.5%为主因。

按业务分类分折，占总销售额达74.4%的电动工具于去年录得7.6%，难得是三分之一销售额来自创新产品，以MILWAUKEER品牌推多个新产品，另以RYOBI推出充电式锂离子电动工具，均受市场受落。此等业务，未扣除财务成本及应占联营公司业绩之毛利率由2011年度的7.02%上升至2012年度的7.95%。占总销售额25.6%的地板护理及器具，比去年录得1.65%的跌幅，但经业务整顿之后，利润率大幅改善，未扣除财务成本及应占联营公司业绩之毛利率由3.62%上升至3.96%。按地区分类分析，北美洲之销售占总销售额由2011年度的72.21%上升至2012年度的74.26%，维持较高水平，因近年美国房市改善复苏。但中期还要公司重点拓展地域市场，平衡收益，减少太过依赖单一市场的地域风险。据披露，集团于2012年在加拿大、西欧、中欧、中东及亚洲等开展部署。

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中石油盈利，今年盼增长/ 余少文

大市继续徘徊是预期之内，但包括中国石油 在内的绩差股，则受投资者抛售，但见中石油去年第四季业绩好转，只要中国加快天然气价格改革，中石油今年盈利应可恢复增长。中国内地股市反覆靠稳，国企指数表现则差小小，全日高低波幅不足100点，收市跌47点或0.4%，收10,896点，成交额降至110亿港元，仍有43%主板H股逆市上升；而红筹指数则升27点或0.6%，收4,402点，成交额60亿港元，亮点是北京控股 昨日升6%，收62.35港元，为红指贡献10点，全日曾高见62.95港元，直逼1997年上市高位64.75港元，亦为燃气股昨日走高动力。近日所见，绩优股普遍受追捧，亦见中石油、腾讯控股 等股价下挫，则是业绩差于预期，股民沽货以示抗议！尽管中石油业绩差于市场预期，但见其去年第四季业绩改善，只要政策加以配合，今年盈利有望回升。

而中石油去年赚1,153亿元人民币，按年跌13%，每股盈利0.63元人民币，差于市场预期0.65元人民币，但以季度业绩来看，第四季赚284亿元人民币，是过去三个季度以来最大单季盈利，也是过去三个季度以来同比跌幅最少的一季，较上年第四季只跌4%，好过第二季和第三季跌21%和33%。以业务的经营利润作比较，炼油与化工去年第三、四季的亏损收窄至85亿和61亿元人民币，以及销售业务经营利润在第四季回升至46亿元人民币，是集团去年盈利只跌13%的原因之一，因为勘探与生产业务受油价回落影响，第三、四季经营利润维持在500亿元人民币左右，较去年同期下跌约13%，天然气与管道第四季经营亏损扩大至30亿元人民币。其实，去年底已指出，中石油的天然气与管道业务去年首三季经营利润只赚不足9亿元人民币，第三季已亏损7.5亿元人民币，第四季已预期亏损，问题在于蚀多少而已，因为中国内地天然气价格改革迟迟未出台，导致天然气价格倒挂，中亚输入天然气价格上升，管道天然气价格则要执行统一标准而不能提价，不能将成本转嫁到下游用户，中石油相关业务出现亏损并不出奇，尤其输入天然气愈多，亏损则愈大。

中国内地气价上调呼声愈来愈大，今年上调机会很大，再加上西气东输二线已完成，可以向香港供气，预期香港供气价会高于中国内地。唯一担心是中国领导人忧虑通胀升温下，会否将气价改革一拖再拖，是左右中石油今年盈利能否回升关键，有证券商预料，气价每立方米上调0.2元人民币，可增加中石油每股盈利0.06元人民币，但也有券商指气价改革只会稳步进行。预期国际油价在中东局势和美国经济复苏等因素下会在90美元上落，中石油的勘探与生产业务盈利未必会有显着增长，故气价改革会影响中石油盈利表现，惟在通胀不明朗因素下，中石油目前宜观望。