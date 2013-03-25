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亚洲 | 2013年 3月 25日 星期一 15:46 BJT

《中国基金发行日程表》--3月25日

路透上海3月25日 -  以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
    
    名称         基金公司       托管行            分销机构            发行时间      备注
 ======================================================================================== 
*银华日利货币    银华基金      建设银行      银河证券、中信证券等     3/18-3/26    
    
*易方达保证金    易方达基金    交通银行      广发证券、安信证券等     3/25-3/27  
 A/B             
    
*东吴鼎利进取    东吴基金      交通银行      建设银行、东吴证券等     3/25-3/29
 东吴鼎利分级                                                         3/25-4/19
 东吴鼎利优先                                                         4/1-4/19
    
*鹏华丰利B       鹏华基金      招商银行      农业银行、银河证券等     3/25-4/12
 鹏华丰利分级                                                         3/25-4/26
 鹏华丰利A                                                            4/15-4/26
    
*民生加银转债    民生加银基金  建设银行      民生银行、银河证券等     3/25-4/16
 优选A/C 
    
*国联安保本      国联安基金    工商银行      交通银行、天相投顾等     3/22-4/18    
        
*英大纯债        英大基金      建设银行      英大证券、中信证券等     3/21-4/19 
 A/C 
    
*交银荣祥保本    交银施罗德基金 农业银行     建设银行、光大证券等     3/25-4/19
    
*华宸未来        华宸未来基金  中信银行      东方证券、齐鲁证券等     3/25-4/19
 沪深300
    
*德邦德信分级    德邦基金      交通银行      民生银行、德邦证券等     3/25-4/19  
    
*南方永利        南方基金      工商银行      建设银行、国信证券等     3/25-4/19
 一年定期       
    
*德邦稳健收益A   德邦基金      交通银行      德邦证券、展恒基金销售等 3/25-4/19
 德邦积极收益B       
    
*易方达信用债    易方达基金    工商银行      建设银行、广发证券等     3/26-4/22
 A/C       
    
*景顺沪深300     景顺长城基金  农业银行      爱建证券、安信证券等     3/25-4/26
 等权ETF       
     
 华商大盘量化    华商基金      华夏银行      建设银行、华龙证券等     2/28-3/29
 精选
    
 广发中证500ETF  广发基金      工商银行      广发证券、国信证券等     3/18-3/29
        
 富国宏观策略    富国基金      建设银行      工商银行、农业银行等     3/11-4/9
    
 交银双轮动      交银施罗德    中信银行      农业银行、光大证券等     3/18-4/12
 A/C   
    
 长城久利保本    长城基金      建设银行      招商银行、中信建投等     3/18-4/16
    
 华富保本        华富基金      浦发银行      建设银行、华安证券等     3/18-4/19 
  ======================================================================================== 
    
注: 1.*代表新增或更新.
    2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2012年12月31日,中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.
87万亿元人民币,较2011年同期增长30.77%.
    3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、
中银、大成、华安.(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 丁淑琴)
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