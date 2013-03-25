港报社评：爱国爱港不能政治审查，特首选举必须普及平等--明报3月25日

全国人大法律委员会主任委员乔晓阳昨日表明，不能接受与中央政府对抗的人担任行政长官。行政长官应爱国爱港，大部分港人没有异议，但港人反对以此作为政治审查的手段，在选举前进行政治筛选。特首选举必须普及而平等，是港人长期的共识，也是中央的承诺，在政改谘询前，两营不断“叫价”，隔空驳火，倒不如尽快提出具体的政改方案，供港人聚焦讨论及选择。

港人普遍都是爱国爱港的，也绝不认同“逢中必反”，但谁爱国谁不爱国，根本无法有客观标准。若由提名委员会下决定，难免被指为政治筛选，把部分持不同政治立场的人剔除于选举门外。一场选举，若部分人的“被选举权”无理被剥夺，就难以符合国际公认的普选定义。事实上，被筛选后才让港人选择的“候选人”，由于欠缺认受性，最终也难以凝聚港人的团结，令施政陷于困局。

中央与香港政府都应该认知，香港中产对民主的诉求已经到了临界点，将要诉诸公民抗命。既然中央承诺香港有普选，这场选举就应该是普及而平等的， 这是港人的共识，乔晓阳昨日的发言也不能否定这一点。

目前政改还未正式开始谘询，中央与香港民间应尽快提出具体的政改方案，而这些方案不单必须符合普及平等的标准，更须符合国际公认的普选标准。只要有具体方案在手，中央与港人就能展开有意义的对话，港人自然能够清楚分辨，哪一个方案没有政治筛选、哪一个方案对香港最有利、哪一个方案最公平公正。这样的对话才是最有建设性的。