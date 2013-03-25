港报社评：塞国金融崩溃，尚有一线生机--信报3月25日

塞浦路斯政府在欧洲央行断绝提供紧急流动性援助“死线”前夕，昨天计划改向国内最大银行里拥有10万欧罗以上的存户征收25%税款，设法满足获得贷援的要求，使该国在金融崩溃边缘中获救露出一线生机。对主要依赖旅游和金融业支撑经济的塞浦路斯来说，基于国内缺乏制造产业，因此，除了提高企业税率外，要取得政府收入“快钱”，只有向银行储户征税开刀。

由于塞国银行的存款利率水平过去一直高于德国等欧罗区成员，因此，“三头马车”坚持向10万欧罗或以上存户——包括占存款总额甚高的俄罗斯储户征税，德国总理默克尔上周便表示，此举完全可以接受。

塞国财长到莫斯科寻求俄罗斯资金救援的希望已然幻灭。在危急之秋，上周国会通过“国家团结基金法”，把国家多项资产包括天然气的收入捆绑，据此基金作为发行紧急公债的基础，并重新考虑向储户征税。不过，从今次风波之中明显看到，欧债痼疾复发、危机外溢可能引发的“骨牌效应”风险，并未因欧洲稳定机制提早启动，加上直接货币交易所合构的防火墙而显得安枕无忧。

无论如何，欧罗区在货币统一、财政不统一的格局下，虽然每次危机都向财政联盟的整合推进一步，但于危机解决进程中，在主权利益的考虑下，救援成本和责任分担的贷援条件，“内嵌”到援助计划之中的负面作用，不仅在今回塞国危机中表露无遗，由此所形成的救助方案，其局限性亦令欧债危机的纾解进程动荡难定。