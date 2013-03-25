港报社评：中港商讨普选，慎防各走极端--经济日报3月25日

全国人大法律委员会主任委员乔晓阳昨表明中央对香港2017年普选特首的立场，泛民主派即力抨为非真普选。其实中港之间仍有讨论空间，像如何增加提名委员会组成的民主成分，关键是双方切莫各走极端，避免两败俱伤。

由向来温和学者提出的“占领中环”行动日益发酵，令外界担心2017年特首普选的探讨，中港双方态度会否愈走愈趋强硬。乔晓阳昨在深圳与本港建制派议员座谈时的表述，便令此疑虑更为深重。

当然，若认为现时余下的主要问题，只有提名的民主程序与提名多少名候选人，亦是不足，因为如何确保参选特首门槛不会过高，不会令可晋身候选者过于狭窄，保障港人的合理参选权，亦是民主选举的要项。因此，如何组成提名委员会是同样重要、有待解决的问题。究竟应如何提高提名委员会的民主成分，而非在提名阶段已定下过多限制。

惟要提高2017年特首普选的民主成分，最关键的还是中港互谅，因方案必须中央与港人都能接受。港人要了解中央，不接受与中央对抗、要推翻内地政权的人当特首，以防范境外势力藉港演变内地。中央亦要理解，港人渴望民主、期望落实普选，并非要与中央对抗。

此需要双方都有政治智慧，本港有党派拒绝与中央对话，或未对话先摆强硬立场如“占领中环”等，只会令中央内强硬派更振振有词；中央若令大部分港人对2017年特首普选失望，亦只会令人心更难回归。故现时必须避免双方各走极端，而要透过沟通，寻求中央与港人都能接受的出路。