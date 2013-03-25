《全球重要经济事件一览表》--3月25日-4月1日

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3月25日(一)
伦敦--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克在伦敦政经学院举办的活动上讲话。
马德里--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许出席活动New Face of the Euro Exhibition的开幕式，并发表讲话(1100)。
瑞士莫尔日--瑞士央行副总裁丹亭发表题为“当前货币政策面临的挑战”的讲话(1545)。
纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利在纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)讲话(1630)。
3月26日(二)
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲证券和投资委员会年度论坛上讲话(0545)。
3月27日(三)
芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯出席一场通讯社早餐会，接受闭门群访(1500)。
明尼苏达州艾迪纳--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表演说，主题为“以更好的货币政策改善前景”(1700)。
曼彻斯特--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济发表讲话(1630)。
克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在克利夫兰注册金融分析师协会举办的午餐会上，发表题为“管理货币政策中的信息、不确定性及风险”的讲话(1615)。
3月28日(四)
暂无重要经济事件
3月29日(五)
暂无重要经济事件。
4月1日(一)
暂无重要经济事件。(完)
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(编译 王兴亚; 审校 张涛)