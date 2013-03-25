更新版 1-台湾金融：三次金改拟将八家公股金控减半，财政部赞成公股合并

(新增财政部说法)

* 行政院有意将八家公股金融机构合并为四家--报载

* 财政部公开表示赞成公股金融机构合并

路透台北3月25日 - 据台湾本地媒体报导，台湾行政院对公股金融机构的合并已有腹案，将在公股金融机构之间先推动合并，目标将八家公股金融机构减半至四家。财政部长周一公开表示，赞成公股金融机构的合并。

本地报纸周一表示，台湾金融界日前向行政院高层建议，政府可带头推动“台银与土银”、“三商银”(指彰化银行 、第一银行以及华南银行)和台企银 并入其他公股金融机构等整并案，让公股金融机构家数从现行八家降至四家，以提升竞争力。

财政部长张盛和今日上午则在立法院询答时表示，赞成公股金融机构的合并，但公股和民营金融机构的合并案，则因合并时的“技术困难较高”，对此看法较为保留。

张盛和在立法院中称，公股金融机构若与民营金融机构合并，须视未来公股是否还要经营主导权，因公股金融机构负有政策目的。而若不要主导权，那合并案的进行就可以很简单，完全视价格高低与否。

台湾本地多家媒体包括工商时报、经济日报以及自由时报等皆报导，台湾行政院有意推动金融整并，速度也需要加快，其中公股金融机构之间的合并更是重要。

例如，过去曾推动的台银与土银合并案，以及三商银(一银、华银、彰银)合并案，都是可以思考的方向，至于规模最小的台企银，则可考虑由兆丰金 或合库金控 合并。

经济日报引述行政院政务委员薛琦表示，以国内外大环境来看，目前是推动金融整并的好时机，工商业界也觉得重要，至于哪家跟哪家合并，他没有意见，公股银行要问财政部。

该报并援引有关人士表示，台银与土银都是100%公营，推动整并相对容易，合并后政府还是100%持股，可继续扮演政策性功能。台银与土银合并后，资产规模可望挤入全球排名前百大，初步约可挤进80几名。