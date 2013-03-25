中国资管：上周479款银行理财产品发行，投向不明朗的其他类占比略降

路透北京3月25日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周(3月16日-3月22日)54家银行共发行了479款理财产品，发行银行数较上期报告增加10家，产品发行量减少32款。其中，投向不甚明朗的其他类理财产品发行243款，较上期报告减少32款，市场占比下降至50.73%（前周为53.82%）。

上周到期产品中，有招商银行 一款挂钩黄金的结构性产品，是其同时发行的2款预测方向相反的黄金挂钩产品中的1款。

周报显示，上周发行的保本浮动和保证收益型理财产品共137款，市场占比为28.60%；非保本型理财产品共342款，市场占比为71.40%。

报告并称，有31家银行共发行了208款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长为365天；预期年化收益率最低2.75%，最高为5.20%，与上期报告相比最低和最高预期收益率均持平。

这208款人民币债券和货币市场类产品，平均预期收益率为4.12%，较上期报告下滑3个基点；外币债券和货币市场类理财产品12款，平均预期收益率为1.31%，较上期报告下滑8个基点；结构性理财产品发行5款，平均预期收益率为5.05%，较上期报告上升41个基点；其他类理财产品发行243款，较上期报告减少32款，市场占比下降至50.73%；上周还有银行分别发行了3款信贷类理财产品和8款票据资产类产品，平均预期收益率分别为4.83%和4.32%。

在理财产品期限方面，1个月（含）以下期理财产品发行数为21款，和上期报告持平，平均预期收益率为3.40%，和上期报告相比下滑24个基点。

1个月至3个月（含）期理财产品发行数为273款，较上期报告增加12款，平均预期收益率为4.22%，和上期报告相比上升9个基点；3个月至6个月（含）期理财产品发行数为111款，较上期报告减少29款，平均预期收益率为4.38%，较上期报告上升33个基点；6个月至1年（含）期理财产品发行数为65款，较上期报告增减少16款，平均预期收益率为4.54%，较上期报告上升40个基点；1年以上期理财产品发行数为9款，较上期报告增加1款，平均预期收益率为5.01%，较上期报告下滑32个基点。

上周人民币理财产品发行466款，外币理财产品发行13款，其中，美元理财产品发行7款，平均预期收益率1.49%；港币理财产品发行2款，平均预期收益率为1.60%；澳元理财产品发行1款，预期收益率为1.30%；欧元理财产品发行3款，平均预期收益率为0.73%；上周没有银行发行英镑和日圆理财产品。

**589款产品到期，2款产品未实现最高预期收益率**

研究所监测数据显示，上周有589款产品到期，111款产品公布了到期收益率，除了招商银行有1款挂钩黄金的结构性产品以及光大银行 有1款挂钩一揽子股票价格的结构性产品到期未能实现最高预期收益率外，其余公布了到期收益率的产品均实现最高预期收益率。

上周到期理财产品中，人民币债券类产品平均到期收益率为4.50%，较上期报告上升33个基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.10%，较上期报告下滑71个基点。

上周到期收益率达到5.00%及以上的产品有23款，除了美元和澳元产品各1款外，其余产品均为人民币产品。

到期收益率最高的产品为星展银行在2012年1月29日发行的“星利系列1202期（DZHA）”，该产品挂钩美元十二个月LIBOR，投资币种为美元，到期收益率为11.00%。

到期未实现最高预期收益率的产品中，招商银行挂钩黄金的结构性产品为其同时发行的2款预测方向相反的黄金挂钩产品中的1款。