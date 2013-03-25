台湾债市：RP利率持稳，季底紧缩效应尚未浮现

路透台北3月25日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周一持稳。交易人士认为，尽管月底、季底将至，目前市场资金仍普遍宽松，RP利率表现持平，预计季底资金紧缩效应在周三起才会比较明显。
证券商交易员表示，今天RP市场很平静，由于央行近期冲销力道减弱，本周虽正逢季底，银行、寿险端资金宽裕，加以市场普遍预期周四央行理监事会议将维持利率不变，本周RP利率可望维持在既有区间。
“还没感觉到季底紧缩效应!”一券商资金调度人士说。
路透调查显示，台湾央行料将在28日举行的理监事会议中，连续第七季维持重贴现率在1.875%水准不变，因以出口为主的景气复苏步伐尚不稳定。
票券商则指出，今天部分投信持续走钱比较多，投信端虽不致缺钱但略有分配不均的情形，因应季底效应，本周不收月内、只做跨月。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.68-0.70%，与上日同；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.79-0.80%，少数成交在0.78%，亦同于上日。
票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.65%，同于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.71%，跨月公司债RP利率则成交在0.72-0.73%。
本周新发行债券交割紧缩因子包括周一台湾企银 次顺位金融债券交割，金额50亿台币；周四则有国库券“财102-3期”交割，金额200亿台币，及合库 次顺位金融债券交割，金额130亿台币。(完)
(记者 詹静宜; 审校 张喜良)