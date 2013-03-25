中国资管： 上周31款集合信托产品发行，贷款类重回主流基建类回暖

路透北京3月25日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周(3月16日-3月22日）共有17家信托公司发行了31款集合信托产品，发行数量环比增加2款，增幅为6.90%。其中，新华信托和新时代信托各发行了4款，发行数量居榜首；中铁信托和方正东亚信托均发行3款。发行特征呈现贷款类产品重回主流，基建信托回暖之势。

从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了10款，居首位；债券投资类产品发行了8款；权益投资类产品发行了7款；组合运用类产品发行了3款；租赁类产品发行了1款，证券投资类和股权投资类产品也各发行了1款。

31款新发行产品中，有25款公布了募集规模，平均计划募集规模为1.52亿元，环比减少0.42亿元，降幅为21.58%。按平均规模测算，上周发行的信托产品总计划募集规模为47.11亿元，环比减少9.09亿元，降幅为16.17%。

募集规模最大的是新时代信托的蓝海90号结构化信托集合资金信托，募集规模为6.00亿元，该产品预期收益率为10.00%。

从期限上看，28款新发产品均公布了期限，平均期限为24.14个月，环比增加3.89个月。其中，12个月期产品7款，平均最高预期收益率8.69%，环比减少0.01个百分点；15个月期产品1款，预期收益率为9.50%，环比增加0.50个百分点；18个月期产品3款，最高预期收益率为9.83%，环比增加1.08个百分点；24个月期产品11款，平均最高预期收益率为10.05%，环比上升0.12个百分点；36个月期产品2款，平均最高预期收益率为11.00%，环比下降0.20个百分点。

从资金运用领域来看，投资于工商企业领域的产品发行了13款，居首位；投资于基础设施领域的产品发行了9款，位居第二；投资于房地产和金融领域的产品分别发行了5款和2款；投资于证券投资和其他领域的产品各1款。

**基建信托回暖**

蛰伏两个月之后，基建信托的发行再度回暖，部分曾因监管新规而一度停售的产品也在3月份“复活”。为了规避463号文的相关条例，新发行的基建信托纷纷更改信托合同文本，通过文字游戏规避监管。

463号文规定，“地方各级政府及所属机关事业单位、社会团体，要继续严格按照《担保法》等有关法律法规规定，不得出具担保函、承诺函、安慰函等直接或变相担保协议”。目前市场上发行的基建信托依然有地方政府承诺“安排财政专项资金用以偿还信托本息”，而原由地方出具的“承诺函”，则在信托合同中已经改成“说明函”、“财政资金安排函”、“对账函”等其他表述方式。

不过，修改后的地方承诺函在产品增信方面效力已经比之前弱，因为现在已经不能明确在信托合同中提出“财政担保、人大出决议”等内容。对此，信托公司的应对方法则是增加抵押品担保，以及降低项目的融资规模。此外，针对463号文规定“不得向信托公司、财务公司融资”这一条款，不少信托公司的应对方法则是，联合地方平台发起有限合伙项目公司，再以有限合伙公司的名义为地方平台输送资金。

**成立集合信托产品30款，平均期限30.47个月**

上周共有20家信托公司成立了30款集合信托产品，成立数量环比减少7款，降幅为18.92%。

有16款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.72亿元，较前周增加0.16亿元，增幅为10.61%。按平均规模测算，上周成立的信托产品总成立规模为51.54亿元，环比减少5.93亿元，降幅为10.32%。其中，爱建信托成立的“中城花桥国际项目贷款集合资金信托计划”募集资金规模最大，为5亿元，这是一款房地产领域的组合运用类信托产品。

有19款新成立产品公布了期限，平均期限为30.47个月，环比缩短24.31个月。本周共有15款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率为9.61%。