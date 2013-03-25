全球金市：金价微升，此前因塞浦路斯达成救援协议跌至一周低点

“随着时间的推移，人们认识到那个协议并没有多要紧。毕竟塞浦路斯是一个非常小的经济体。人们越来越肯定最终会达成协议。”辉立证券投资分析师Joyce Liu谈及盘中低点时这样说。

“我认为市场自上周五以来已经对此有了反映。但如果看一下技术面，金价走势还是偏弱，因未能突破1,620美元。”

美国4月期金 报每盎司1,610.70美元，上涨4.60美元。

有关塞浦路斯问题的协议达成后欧元走强，亦支撑了金价。按计划塞国将关闭Popular Bank of Cyprus(亦称Laiki银行)，并将低于10万欧元的存款账户将转移至Bank of Cyprus成立一个“资产良好”的银行。

实货金市场在价格下跌后出现买兴，香港金条较现货金溢价在每盎司1.20-1.50美元。

“1,610下方有稀疏买盘。我认为人气有点好坏不一，因人们可能想要集中关注股市。他们出脱上市交易基金(ETF)去购买股票。”香港一位交易员说。

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 上周四的黄金持仓量较前日减少0.9吨，至1,221.26吨，为2011年7月以来最低。上周五的黄金持仓量则较周四持平。 (完)

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