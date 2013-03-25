版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 25日 星期一 12:46 BJT

香港个股：雅居乐今年合约销售目标比去年高27%，有意扩大旅游房地产

路透香港3月25日 - 中国房地产商--雅居乐地产 表示，设订2013年合约销售目标为420亿元人民币，较去年完成的金额高出27%。公司称，在稳健财务前提下，今年会策略性地添购土地，并积极探索进一步发展旅游房地产的可行性。

雅居乐周一早盘收市后宣布，去年的净利按年增长21.8%，至50亿元人民币；若撇除投资物业重估因素后的基本盈利则按年升20.6%，为48.68亿元。

雅居乐主席陈卓林在业绩报告中称，中国经济今年预期能保持高单位数增长，房地产市场的刚性需求和改善型需求的持续增加下，公司对今年房地产市场前景审慎乐观。

他并指出，公司今年拟于全国推出13个全新项目，加上现有项目，全年在售项目将达到62个，将提供充足货源。公司设订2013年合约销售目标为420亿元，比去年完成的330.68亿元高27%。

除住宅发展外，雅居乐亦同时发展酒店、商场、写字楼项目，公司并将积极探索进一步发展旅游房地产的可能性。其于海南清水湾的首间国际五星级度假酒店--海南清水湾莱佛士酒店已于2013年初进行试业。

截至3月25日止，雅居乐于全国29个城市及地区拥有总建筑面积3,492万平方米的土地储备，平均土地成本为每平方米1,148元。截至去年底，公司持有现金及银行存款约97亿元。

公布业绩前，雅居乐早盘微幅收高0.55%，报9.1港元。(完)

浏览雅居乐其他新闻,请点选

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐