中国汇市：人民币兑美元即期早盘再创新高，中间价走升且净结汇压力不减

* 人民币兑美元即期开盘再创历史新高

* 中间价创历史第三高位，因隔夜欧元上涨

* 后市料在6.21元呈现胶着态势

* 中间价料保持升势，但须观察经济走势

路透北京3月25日 - 人民币兑美元即期 周一早盘在中间价指引下走升并创历史新高。主要受隔夜欧元上涨带动中间价走升并创历史第三高位，加之净结汇仍占主力，令人民币再创历史新高。

交易员称，市场预期塞浦路斯将在周一前找到解决方案以避免金融崩溃，使得隔夜欧元大涨，而美元则呈现较大幅度下跌，这些都是中间价探高的因素。不过中间价升幅相对美元指数降幅不大，显示出央行对人民币升值仍有一定顾虑。

北京一股份行交易员称，“盘中价6.21是短期的一个心理关口，其走势会呈现胶着态势。央行还会出手接一部分结汇的。因为早盘开盘曾经破了6.21，然后马上又回来。”

上海一外资行交易员指出，人民币开盘冲高后回落，与部分参与者做空美元有关，因客盘并未出现明显购汇，仍以结汇为主。上海一股份行交易员则认为，近期成交价格波动区间极窄，自营盘操作空间不大，回落可能只是价格冲破6.21元关口后的自发调整。

北京时间13:01，人民币兑美元即期报6.2101元，上日收报6.2122元。今日中间价 报6.2692元，为历史第三高，稍低于今年1月15日所创的6.2691元。上日中间价为6.2711元。

对于客盘结汇比较大的原因，上海另一外资行交易员表示，去年圣诞节开始的中国贸易企业商业贷款3个月的还款期限到期，使出口商的结汇压力有所上行；另外从资本项目看，美欧推出的宽松货币政策也使外来资金流入较多。

他并认为，后市除了关注欧美经济之外，还要关注日币走势，“当前中国经济并未达到去年年底的预期(那么好)。前一阵子进来的流资一旦流出，可能对人民币价格产生影响；但应该不会对中间价设定产生影响，中间价仍将保持小幅升值的状态。”

新上任的中国国务院副总理张高丽周日表示，当前国际社会不确定因素较多，中国国内经济结构调整等任务繁重，经济下行压力和产能过剩矛盾有所加剧，而深化改革开放是解决问题的根本出路。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3020/40,上日尾盘为6.3050.

北京时间13:07,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2025/45元,上一交易日尾盘报6.2025元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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