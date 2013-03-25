台湾债市：量缩价平，塞浦路斯忧虑缓解但空方保守

路透台北3月25日 - 台湾债市周一量缩价平。虽然塞浦路斯与欧盟及国际货币基金组织(IMF)达成纾困协议，令亚洲盘的美国指标10年期公债殖利率 上扬，不过空方忌惮实质买盘逢高承接而不愿追空，令交易气氛陷于保守观望，成交量也相形萎缩。

有交易商提及，财政部于上周五宣布的第二季发债计划，供给量略低于市场预期，使得多方掌有筹码题材优势。不过也有交易商认为，第二季公债到期量是零，纵然筹码供应量略少，但都是净发行量。在多空走势不明朗下，预料短线交投将陷于迟滞，明日五年增额券102/2R发行前交易殖利率区间看在1.00-1.025%；10年券102/6看在1.30-1.32%。

“没有量，不知道该怎么做，还是休息一下好了。”一外商银行交易主管说。

她表示，102/6的集中度升高，令空方借券不易。五年增额券102/2R，又有银行等着补券，在市场流动性不佳的状况下，贸然放空的风险较大，因此纵然市场气氛偏空，但交易商宁愿按兵不动。

美国公债价格周一下跌，因塞浦路斯在最后期限前数小时与国际金主达成100亿欧元(130亿美元)纾困协议，避免了该国金融体系的崩溃，给市场带来宽慰。10年期美债收益率(殖利率) 由上周尾盘的1.927%涨至1.963%，美国股指期货 上涨约0.4%。

台湾财政部第二季将发行1,400亿台币甲类公债；上季则发行2,350亿台币甲类公债，以及400亿乙类公债。此外，第二季还将发行450亿台币国库券，上季则发行650亿台币。［ID:nL3T0CE2CR］

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 102/2R -- 1.0156 1.0100-1.0400 64.5

10 102/6 +0.25 1.3025 1.3020-1.3150 24.0

交易商提及，受流动性不佳影响，目前台债多空呈现僵持状态，买卖报价较宽导致价格波动剧烈。惟筹码集中特性仅限于中短券，长券端殖利率则因实质买盘态度不明，仍有续弹的风险。

“必须确定买盘进场，要等到20年增额券标完才能确定。”一大型证券商交易员说。

台湾央行将在4月23日进行20年增额券102/3R的标售，金额300亿台币。

年期 期别 收盘价

30 102/5 没有成交

20 102/3 没有成交

15 102/1 没有成交

10 102/6 1.3025

5 102/2 1.0180