更新版 1-中港股业绩：中国太保去年净利同比降近四成，年内无再融资安排

* 太保去年净利同比下降近四成

* 公司今年没有再融资安排

* 今年大宗资产比例不会大变动，探索新业务

* A股权益类投资关注大市值低估值高股息的蓝筹股 (新增公司高层评论及细节，背景)

路透上海3月25日 - 中国第三大寿险公司--中国太平洋保险(集团)股份有限公司 去年净利下降近四成，今年将注重可持续价值成长，不盲目追求规模扩大。公司高层还表示，在去年底增发融资逾百亿港元后，公司今年没有再融资方面的安排。

尽管今年以来，A股市场出现了一波明显的反弹。不过太保高层周一亦指出，今年公司在大类资产配置方面不会出现大的变化，其中对权益类的投资重点仍会在具备大市值、低估值、高分红等特征的蓝筹股上。

“鉴于我们现在的偿付能力，我们董事会认为今年基本上没有再融资的安排，”太保集团董事长高国富在业绩会上指出。

中国太保去年11月完成向新加坡政府投资有限公司、挪威银行和阿布达比投资局三家机构的定向增发，筹资104亿港元。这使得太保集团的偿付能力充足率较上年提高28个百分点，达到312%。其旗下人寿保险的偿付能力充足率为211%，较上年提高24个百分点，而财险则下降45个百分点至188%。

中国太保稍早公布年报，去年实现净利50.77亿元人民币，同比下降38.9%，主要受投资收益率下降及保险业务增速放缓等影响所致；去年公司实现营业收入1,714.5亿元，同比增长8.6%；每股收益0.59元。

去年中国太保总投资收益率为3.2%，较上年下降0.5个百分点，主要是权益类资产的买卖价差损失以及计提投资资产减值损失所致。

在今年公司的投资方向方面，高国富认为，尽管保监会去年发布一些拓展保险资金投向的规定，但基于保险资金的特性，太保集团在大类资产配置方面不会出现大的变化，可能只会有一些微调。公司将会比较审慎地进行一些风险较高的新业务的探索。

中国保监会去年颁布一系列规章，允许险资可参与投资股指期货、金融衍生品、不动产、基础设施债权及境外投资等。

“我们判断今年A股市场是温和地改善。”太保资产管理有限公司总经理于业明指出，国内权益市场的赚钱机会在于企业盈利改善的驱动，公司仍重点关注大市值类、低估值或高股息类的股票。

今年来A股市场明显活跃，年初曾有一波反弹行情。截止目前，沪综指 今年来累计上涨逾2.5%，而上证银行股指数 累计上涨逾10%。