台湾汇市：台币缩量微收升，塞国达成救助协议拉抬有限后市难明

* 塞国因素拉抬台币力道有限

* 出口商美元卖盘不积极

* 台股或成为变数

* 明日料于29.800-29.900集中交投

路透台北3月25日 - 台币兑美元 周一收盘量缩微升2分。虽然塞浦路斯救援方案达成协议令台币一早趋升，但出口商未能积极抛汇则令升势受限，市场再度倾向观望；料短期若无国际面的意外消息影响，台币将在29.800-29.900间窄幅震荡。

汇银人士指出，今日台币的表现不如韩元 亮丽，并落后多数亚币涨幅，主要是此前看弱台币的投资人认为今日台币为短暂的回档修正，如果考量欧元区尚未完全化解的疑虑，台币急升的机会偏低。而出口商虽逢季底逼近，也认为本周尚有多个交易日可供交投，不急着在周一价格不如人意时抛汇，均令台币陷入盘整。

“其实今天没什么成交，出口商跟外资都按兵不动。”一本地银行交易员说。

不计央行开盘及尾盘作价，今日台币集中交投区落在29.820-29.850，上日则在29.810-29.870。

欧盟官员周一早晨表示，塞浦路斯、欧盟与国际货币基金组织(IMF)就一项新计划达成协议，以解决该国银行业问题并为救助该国提供资金。

交易员并指出，国际美元在盘末持坚，亦提供一定指引。明日交投首要观察将是隔夜美国股市表现，是否再激励台股进一步走高。今日外资虽在台股买超，暂时结束此前连九日的卖超，但买超量能微小，尚不足以指出方向，而汇市中也没有外资明显汇出、汇入踪影。

台湾股市 今日收高0.77%报7,856.12点，外资及陆资在台股买超15.06亿台币，结束此前连续九天卖超。

在海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场，美元/台币一周期及一个月期回到平盘附近，其他天期折价稍有扩大，与现汇市场台币趋升一致。一个月期 盘末报价在29.840附近，与即期报价相去不远。

亚洲新兴货币周一由韩元及马币(林吉特)带头冲高，塞浦路斯与国际金主达成纾困协议的消息，刺激风险资产买气。韩元兑美元 周一录得七周来最大单日涨幅。

本周重要数据及事件包括周二美国2月新屋销售年率、澳洲央行总裁讲话；周三法国及英国第四季GDP、美联储多位官员演说；周四台湾央行理监事会公布利率决策、德国3月失业率、日本3月PMI、美国第四季GDP及周五美国2月个人消费支出物价指数。

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.889 29.909 29.760-29.910 29.910 6.08 9.47

元太外汇经纪公司 29.856 29.868 29.825-29.870 29.870 3.09 3.94

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