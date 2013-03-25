中国债市：利率互换短端先跌后弹，塞国达成救援协议未扰动市场情绪

路透北京3月25日 - 中国人民币利率互换 周一短端先跌后弹，跟随七天期回购加权利率“V”型波动走势，最终基本与上日持平。

受访交易人士称，塞浦路斯与欧盟此前达成救援协议，并未扰动国内IRS市场的情绪，在未来基本面存在不确定性的情况下，机构青睐少动多看，以待更多宏观数据等给予指引。

“短的早晨跟着资金利率下去了，不过最后和上周五也差不多了，”北京一银行交易员称。

他并称，虽然这周将是一季度的最后一周，不过预计无论资金面还是价格都不会出现非常剧烈的波动，但是待清明假期后，将迎来例行存款准备金清算日，届时资金面情况可能出现波动。

中国银行间资金市场周一隔夜回购加权利率再探低点，续跌近10个基点(bp)至1.7%下方，因市场流动性过于充裕局面未改。另外，七天期品种加权利率开盘后虽一度大幅下行，但随后几乎收回全部跌幅，与隔夜品种点差达近130bp。

塞浦路斯周一在最后关头与国际金主就100亿欧元(130亿美元)金援达成协议，根据协议塞国第二大银行将关闭，无保险的储户将蒙受巨大损失，其中包括有钱的俄罗斯储户。

中国清明节假期为4月4日-6日，4月7日(周日)银行开始正常上班。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 --------------------------------------------------------------------------------- 周一 3.2050/3.3000 3.2340/3.3140 3.4640/3.5480 3.6520/3.7400 3.6800/3.9050

上周五 3.2120/3.3140 3.2292/3.3183 3.4558/3.5450 3.6392/3.7333 3.6625/3.9200 --------------------------------------------------------------------------------- 变动 -0.0070/-0.0140 0.0048/-0.0043 0.0082/0.0030 0.0128/0.0067 0.0175/-0.0150

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。