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货币新闻 | 2013年 3月 26日 星期二 09:19 BJT

中国公开市场：今日将进行320亿元28天期正回购操作--业内人士

路透上海3月26日 - 业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日将进行320亿元人民币的28天期正回购操作，规模较上周同期减近两成。

农历春节后至上周，央行公开市场此前连续五周净回笼，其中上周净回笼规模为470亿元。

2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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