路透基点：台湾光宝科技150亿贷款案已签约--RLPC

路透香港3月25日 - 汤森路透旗下基点援引银行界消息人士称，台湾光宝科技的五年期150亿台币(5.08亿美元)融资案已经与12家银行签约。该笔融资将用于收购台湾上市公司建兴电子在外流通股份。
牵头行兼簿记行(MLAB)花旗集团承贷14亿台币。其他九家牵头行各承贷12.9亿台币，九家银行为：台湾银行、永丰银行、中国信托商银、土地银行、兆丰国际商银、三井住友银行、台北富邦商业银行、台新银行、合作金库银行。东方汇理银行也为MLAB，承贷9.90亿台币。
华南商银承贷10亿台币，为一般参贷行。
一如先前的报导，本笔无担保贷款案利率为二级市场商业票据利率加码65基点，税前利率定在1.5%。受邀参贷银行承诺至少20亿台币者，可获13基点的先付费用以及MLAB的头衔。在3月8日之前承诺参贷的银行，可额外获7个基点的优惠费用。
台湾上市公司光宝科技1月30日在台湾证交所公告称，将以175亿台币买下建兴电约58%的股权，合每股32.75台币。建兴电被收购之后将下市。
根据官网，建兴电生产光碟机、唯读型数位多功能光碟机(DVD-ROM)、combo机、重覆读写式数码多功能光碟机(DVD-RW)、和蓝光光碟机等产品。
光宝科技生产发光二极体(LED)产品、笔记型电脑转接器、投影产品电源供应器、手机相机模组、键盘等产品。该公司市值987亿台币。(完)