更新版 1-中国汇市：人民币兑美元收创新高，短期将测试6.21元关口

* 人民币兑美元即期再创最高收位 * 开盘创出历史新高6.2095元 * 后市料在6.21元呈现胶着态势 * 中间价料保持升势，但须观察经济走势 (更新收盘报价) 路透北京3月25日 - 人民币兑美元即期 周一收高，并刷新历史最高收位。开 盘时在中间价指引下创出历史最高的6.2095元。主要受隔夜欧元上涨带动中间价走升并创历 史第三高位，加之净结汇仍占主力，都对人民币形成支撑。但交易员预计短期内成交价料继 续测试6.21元阻力。 他们表示，市场预期塞浦路斯将在周一前找到解决方案以避免金融崩溃，使得隔夜欧元 大涨，而美元则呈现较大幅度下跌，这些都是中间价探高的因素。不过中间价升幅相对美元 指数降幅不大，显示出央行对人民币升值仍有一定顾虑。 北京一股份行交易员称，“盘中价6.21是短期的一个心理关口，其走势会呈现胶着态势 。央行还会出手接一部分结汇的。因为早盘开盘曾经破了6.21，然后马上又回来。” 上海一股份行交易员则认为，近期成交价格波动区间极窄，自营盘操作空间不大，回落 可能只是价格冲破6.21元关口后的自发调整。 对于客盘结汇比较大的原因，上海另一外资行交易员表示，去年圣诞节开始的中国贸易 企业商业贷款3个月的还款期限到期，使出口商的结汇压力有所上行；另外从资本项目看， 美欧推出的宽松货币政策也使外来资金流入较多。 他并认为，后市除了关注欧美经济之外，还要关注日币走势，“当前中国经济并未达到 去年年底的预期(那么好)。前一阵子进来的流资一旦流出，可能对人民币价格产生影响；但 应该不会对中间价设定产生影响，中间价仍将保持小幅升值的状态。” 新上任的中国国务院副总理张高丽周日表示，当前国际社会不确定因素较多，中国国内 经济结构调整等任务繁重，经济下行压力和产能过剩矛盾有所加剧，而深化改革开放是解决 问题的根本出路。 东京汇市欧元周一上扬，此前塞浦路斯与国际贷款人达成100亿欧元援助协议，以使该 国避免陷入金融崩溃。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价,以及离岸市 场人民币的主要报价: 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2107 6.2122 0.02% 中间价 6.2692 6.2711 0.03% 日内相对于中间价最大波幅 0.95% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 13 6.2095 6.2108 2013年来即期升贬值幅度 0.32% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1 1,060 Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:34 今日 上日 1年期NDF 6.2980/70 6.3050 CNH即期 6.2035/42 6.2025 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李航; 审校 李然/黄凯)