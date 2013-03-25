中国债市：谨慎情绪仍浓利率债走势死水微澜，资金宽松略提振信用品种

路透上海3月25日 - 中国银行间债市周一利率品种变动有限，成交也相对清淡。因消息面没有太多惊喜，难以激发机构交投意愿；不过资金的泛滥带动信用债买盘略有回温，总体机构对后市看法仍偏谨慎。
“利率品种目前这个水平，不高不低的，敢下手的不多。”上海一商业银行交易员称，“(利率债)已经被市场抛弃了，做信用的多一点。”
北京一券商交易员也表示，利率品种目前市场关注度不高，因经济数据不支持，“没有趋势性的机会，这个位置也没什么交易空间。”
虽然季末节点来临，但资金面依然异常宽松，上述银行交易员指出，流动性的泛滥带动信用品种，尤其是AAA等高级别信用债买气稍旺，但相较资金面的宽松，机构对现券后市判断总体仍偏谨慎。
中国银行间资金市场周一隔夜回购加权利率再探低点，续跌近10个基点(bp)至1.7%下方，因市场流动性过于充裕局面未改。另外，七天期品种加权利率开盘后虽一度大幅下行，但随后几乎收回全部跌幅，与隔夜品种点差达近130bp。
剩余期限约4.81年的固息国债130001券最新报价 在3.2930%/3.2850%，上日尾盘为3.3000%/3.2850%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 1.6176 2.9187
上日 1.7330 2.9376
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 2.8970/2.8360
国债参考率报价 2.7852/2.7335
金融债参考率报价 3.3970/3.3350 (完)
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(发稿 丁淑琴; 审校 张喜良)