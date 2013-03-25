更新版 1-中国货币市场：资金充裕隔夜回购利率创逾两年低点，跨季资金供给稍谨慎

(更新收盘报价及成交量等数据)
路透上海3月25日 - 中国银行间资金市场周一隔夜回购加权利率创逾两年低点，续跌逾10个基点(bp)至1.7%下方，因市场流动性过于充裕局面未改。另外，七天期品种加权利率开盘后虽一度大幅下行，但随后几乎收回全部跌幅，与隔夜品种点差达近130bp。
交易员指出，七天期稍早跌势，或因成交实际期限为不足七天品种所致，而从目前情况来看，即使是资金泛滥，出资方对跨季资金融资也略显谨慎，抵押券为信用债的尤甚。
“钱多啊，一大早就减点(出资金)。”华南一地方性银行交易员称。
该交易员指出，除公开市场可能进行的正回购操作外，暂时还看不到影响资金市场价格的其他重要因素。不过就其所在机构而言，目前28天期正回购仅2.75%的利率水平，参与吸引力尚欠。
与隔夜相比，今日七天期品种加权利率则先大跌后回稳。
对此，华北一银行交易员表示，出资方对“出季末资金略显谨慎。按现在2.9%的加权利率，(押)信用债应该借不到，能押利率债的，基本都不缺钱。”
后一交易员解释说，上述情况可能和银行在对非银行类机构融出资金时，以信用债为抵押物的，在季末等时点，将被要求按一定比例计算风险权重有关。
本周公开市场一级交易商可继续上报7天和14天逆回购需求，以及28天期正回购需求。交易员预计，本周继续仅进行正回购的可能性较大。
今日银行间市场质押式回购总成交量约6,315.94亿元，较上日5,639.18亿元增逾一成；其中隔夜品种成交5,323.58亿元，上日为4,886.89亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间16:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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质押式回购
其中:隔夜 1.6176 1.733 -11.54 5,323.58
七天 2.9187 2.9376 -1.89 767.09
14天 3.5001 3.7134 -21.33 225.27
上交所债券回购
其中:隔夜 1.9800 2.0300 -33.00 1,643.52
七天 2.8950 2.7050 19.50 212.79
14天 3.1800 3.0000 19.00 19.06
回购定盘利率
其中:隔夜 1.7008 1.7650 -6.42 --
七天 2.9100 2.9500 -4.00 --
14天 3.3800 3.7800 -40.00 --
shibor
其中:隔夜 1.6841 1.8070 -12.29 --
七天 2.9230 2.9790 -5.60 --
三个月 3.8801 3.8801 0.00 --(完)
(发稿 李宏薇/丁淑琴; 审校 曾祥进/张喜良)