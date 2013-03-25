路透基点：丽新发展与郭炳湘将修改为将军澳土地筹资的38亿港元贷款案

路透香港3月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，丽新发展有限公司及前新鸿基地产主席郭炳湘可能修改双方最近的一笔38亿港元贷款案，该项融资原欲做为他们最近在将军澳取得的合资企业资金。
根据消息人士，郭炳湘考虑以自有资金来为该项目融资，丽新发展将独力进行借贷。
消息人并说，如果丽新发展最后必须单独贷款，那么融资规模可能会减半。
郭炳湘已为其借款取得银行担保。
一如先前的报导，丽新发展与郭炳湘以50-50合资，出价28.1亿港元击败其他发展商，买下这块住宅用地。丽新发展先前表示，总投资成本将达60亿港元。
这项贷款为四年期子弹式有担保贷款，消息人士指出，贷款的40%资金将用于土地成本，其余用于施工建设。
部分往来银行受邀参贷，最低承贷5亿港元，获得先付费用120个基点，综合收益200个基点。贷款利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码170个基点。
回覆期限原为3月中。现在银行正等待郭炳湘和丽新发展的最后决定。
去年10月，丽新发展签约完成一笔22亿港元三年期贷款，综合收益约250个基点,较Hibor加码200个基点。参与银行达12家，包括恒生银行、渣打银行、澳新(澳盛)银行、交通银行、东亚银行、法国巴黎银行、创兴银行、星展银行、汇丰、中国工商银行(亚洲)、上海商业银行及上海浦东发展银行。(完)