更新版 1-台湾货币市场：短率稳于低位，票券商密集承做跨月短票和拆款

* 央行存单发行稍少

* 票券商密集承做跨月短票舒解压力

* 短票利率也持平 (更新报价)

记者 高洁如

路透台北3月25日 - 台湾银行间短率周一大致平稳。央行今日存单到期高逾8,000亿台币以上，但发行量稍少，使得银行间资金充斥，惟短率仍旧在低位游走，大致没有变化。

一位资金调度人士表示，市场资金仍旧相当充裕，多数银行的到期存单都未被收足，银行资金还是很多。而银行多余资金只能到市场拆款或买票，无奈票量及需求都不大，难以舒缓资金土石流泛滥的情况。

〞市场需求很差，每天开门以后就等关门。〞一位小型外商银行资金调度人士说。

另一位票券商交易员表示，由于目前与银行间密集承做跨月(季)的拆款以及短票，有效缓解跨月资金缺口，预期月底的紧张气氛应不会太严重。

至于本周重点所在--央行理监事会议，根据路透调查10家金融机构，周四(28日)央行首季的全体理监事会议，料利率维持在1.875%不变。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日在0.387%；今日区间在0.295-0.40%，上日在0.295-0.41%；一周拆款利率在0.388-0.48%，上日在0.388-0.44%。

**短票利率也平稳**

票券商指出，今日票量平平，但银行买气还不错，利率则大致不变。他们表示，今日中油和台电皆在初级市场标售了短票，由于中油发行额度达70亿台币，因此利率稍稍走高至0.802-0.818%；而台电则因发行量仅有15亿台币，因此利率反而走低至0.83-0.835%。

30天短票利率今日则大多成交在0.7-0.71%，同上日。

台湾央行今日共发行7,177亿台币存单，若相较存单到期金额8,117亿，存单发行余额减少940亿。

本周央行存单到期总额2兆(万亿)4087.35亿台币，相较上周高出将近一倍。除周一之外，本周存单到期情况分别为：周二40.5亿，周三8,272.85亿，周四3,867.5亿台币，周五366亿台币。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为301亿台币；累计超额准备为244亿台币，加计前期1%的超额准备为1,412亿台币。

**公债RP利率持平**

公债与公司债附买回(RP)利率则是持稳。交易人士认为，尽管月底、季底将至，目前市场资金仍普遍宽松，RP利率表现持平，预计季底资金紧缩效应在周三起才会比较明显。

证券商交易员表示，今天RP市场很平静，由于央行近期冲销力道减弱，本周虽正逢季底，银行、寿险端资金宽裕，加以市场普遍预期周四央行理监事会议将维持利率不变，本周RP利率可望维持在既有区间。

“还没感觉到季底紧缩效应!”一券商资金调度人士说。

路透调查显示，台湾央行料将在28日举行的理监事会议中，连续第七季维持重贴现率在1.875%水准不变，因以出口为主的景气复苏步伐尚不稳定。

票券商则指出，今天部分投信持续走钱比较多，投信端虽不致缺钱但略有分配不均的情形，因应季底效应，本周不收月内、只做跨月。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.68-0.70%，与上日同；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.79-0.80%，少数成交在0.78%，亦同于上日。

票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.65%，同于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.71%，跨月公司债RP利率则成交在0.72-0.73%。