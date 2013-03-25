《中国新债预测》国开行福娃债增发收益率料低于二级，资金充裕支撑配置力量

* 招标品种: 国开行第1-5期固息债第五次增发

* 期限及金额:1/3/5/7/10年：各期均不超过60亿元人民币

* 招标时间: 周二(26日)： 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10

* 受访人数: 9位(银行、券商）

* 预测区间: 3.20%-3.40%；3.55%-3.84%；3.98%-4.07%；4.20%-4.28%；4.30%-4.37%

* 预测均值: 3.32%；3.77%；4.02%；4.23%；4.33%

路透北京3月25日 - 中国国家开发银行 周二将第五次增发今年首批“福娃债”(指五债联发)。路透调查显示，经济增长和通胀情况尚难给短期债券走势以指引，资金面情况偏好支撑着配置力量，加之各期福娃债发行量均偏小，料明日该五期增发债中标收益率整体低于二级市场水平。

路透访问的众多国开债承销人士透露的情况显示，配置力量更青睐中长期限，在此类品种上需求比较稳定。机构分歧主要体现在三年期以内的中短债需求上，部分机构在谨慎预期下倾向于防御策略，故更加青睐短债。

“明天国开债（结果）应该不会有太大偏差，最近一直都不死不活的，”北京一国有大行交易员称，“配置盘不怎么买短的，需求其实比较一般，但因为国开单期发的量小，只要有一两家投，结果就还可以。”

华东地区一银行交易员则表示，短期内资金面或维持紧平衡的状态，进而确定了资金成本；故有机构更加倾向于防御性较好的短债，其更看好三年期以内的福娃债结果。

中国银行间资金市场周一隔夜回购加权利率创逾两年低点，续跌逾10个基点(bp)至1.7%下方，因市场流动性过于充裕局面未改。另外，七天期品种加权利率开盘后虽一度大幅下行，但随后几乎收回全部跌幅，与隔夜品种点差达近130bp。

银行间市场国开行固息政策债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种最新收益率分别为3.4065%、3.8602%、4.0762%、4.2616%和4.3589%。

以下为1-5期固息债首发及前四次增发结果：

一年 三年 五年 七年 10年

票面利率 3.32% 3.8934% 4.1617% 4.3251% 4.43%

首次增发加权中标收益率 3.1952% 3.8050% 4.1053% 4.2867% 4.3879%

二次增发加权中标收益率 3.1513% 3.7207% 4.0489% 4.2582% 4.3662%

三次增发加权中标收益率 3.2467% 3.7796% 4.0096% 4.2121% 4.3237%

四次增发加权中标收益率 3.2802% 3.7771% 3.9880% 4.2035% 4.3146%

明日增发债具体条款如下:

第1-5期第五次增发

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发行总量 至多300亿元/各期至多60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

票面利率 3.32%、3.8934%、4.1617%、4.3251%、4.43%

招标时间 3月26日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式

3/5/7年：多重价格(美国式)招标方式

缴款日 3月28日

起息日 1月10日

分销期 3月27日-3月28日

上市日 1年：4月1日

3/5/7/10年：4月3日

基本承销额 无

发行人增发权利 保留

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国开行并称，如遇市场情况发生重大变化，保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。