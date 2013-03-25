中国基金:首只债券ETF今登陆上证所,借助T+0机制成交额跃升第三

路透上海3月25日 - 中国首只债券交易所上市基金(ETF)--国泰上证5年期国债ETF 周一正式登陆上海证券交易所，成交金额达4.59亿元人民币，上市首日就跃升为沪深两市第三大ETF活跃产品，位居华泰柏瑞沪深300ETF 和华夏上证50ETF 之后。

国泰上证5年期国债ETF是业内首只可以同时实现一级市场和二级市场T+0机制的产品，这提高了场内资金的利用效率和投资机会。一级市场T+0是指T日申购的ETF份额在T日即可进行赎回，二级市场T+0则是指T日于二级市场买入的ETF份额在T日即可卖出。

上海一位券商固定收益人士指出，“该只ETF盘中一度与参考净值拉得比较大，不过很快就被拉回，套利空间很快被缩小，这估计与T+0机制相关。”

国泰上证5年期国债ETF收报99.408元，较参考值跌0.433元；盘中一度跌至98.814元，跌幅达1.03%。

该人士指出，相对交易所国债市场每天平均仅数亿元级别的成交量，国债ETF今天的成交已很活跃，关键要看未来能否持续活跃，这样才能真正刺激交易所国债现货市场的壮大。

国债ETF的上市将为未来国债期货推出营造一定的市场环境。业内人士指出，目前正在模拟交易的国债期货品种亦是五年期，国债期货若是如预期年内推出，国债ETF有望成为其较好的现货参照工具。不过上证5年期国债ETF的赎回费用仍较高，这将不利于未来多元化期现套利策略的实施。