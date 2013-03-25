《中国新债预测》农发行两年债利率预测均值3.56%，低于二级市场

* 招标品种: 农发行两年固息债
* 首场招标金额: 至多150亿元人民币
* 预测均值: 3.56%
* 预测区间: 3.50%-3.65%
* 招标时间: 周二(26日)10:00-11:00
* 受访人数: 10位(银行、券商）
路透北京3月25日 - 中国农业发展银行周二将招标发行两年期固息金融债。路透调查显示，市场主流预期经济在温和复苏，通胀近期见底后将小幅反弹，市场情绪偏谨慎，故一些机构会青睐中短期债，导致本期债需求或显好，预测均值在3.56%，低于二级市场水平。
“这期债机构有一些兴趣。期限比较短，又不是国开的，我们应该会搞一点！”北京一国有银行交易员称。
国开行 周二将第五次增发今年首批“福娃债”(指五债联发)。路透调查显示，明日该五期增发债中标收益率整体低于二级市场水平。机构分歧主要体现在三年期以内的中短债需求上，部分机构在谨慎预期下倾向于防御策略，故更加青睐短债。
银行间市场固息政策性金融债(农发和进出口行)到期收益率曲线 显示，两年期品种最新报在3.6146%。二级市场上，剩余期限约1.98年的固息债12农发03 今日成交收益率在3.6113%，与上日尾盘变化不大。
明日招标新债为农发行今年第五期金融债，具体条款如下：
第五期
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首场招标总量 至多150亿元
追加发行 不超过100亿元
期限/计息方式 两年/固息
招标时间 3月26日10:00-11:00
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 3月29日
发行期 3月27日-3月29日
上市日 4月7日
基本承销额 无
付息频率 按年付息
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(发稿 曹巍浩；审校 张喜良)