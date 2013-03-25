版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 25日 星期一 17:58 BJT

《中国新债预测》农发行两年债利率预测均值3.56%，低于二级市场

* 招标品种: 农发行两年固息债

* 首场招标金额: 至多150亿元人民币

* 预测均值: 3.56%

* 预测区间: 3.50%-3.65%

* 招标时间: 周二(26日)10:00-11:00

* 受访人数: 10位(银行、券商）

路透北京3月25日 - 中国农业发展银行周二将招标发行两年期固息金融债。路透调查显示，市场主流预期经济在温和复苏，通胀近期见底后将小幅反弹，市场情绪偏谨慎，故一些机构会青睐中短期债，导致本期债需求或显好，预测均值在3.56%，低于二级市场水平。

“这期债机构有一些兴趣。期限比较短，又不是国开的，我们应该会搞一点！”北京一国有银行交易员称。

国开行 周二将第五次增发今年首批“福娃债”(指五债联发)。路透调查显示，明日该五期增发债中标收益率整体低于二级市场水平。机构分歧主要体现在三年期以内的中短债需求上，部分机构在谨慎预期下倾向于防御策略，故更加青睐短债。

银行间市场固息政策性金融债(农发和进出口行)到期收益率曲线 显示，两年期品种最新报在3.6146%。二级市场上，剩余期限约1.98年的固息债12农发03 今日成交收益率在3.6113%，与上日尾盘变化不大。

明日招标新债为农发行今年第五期金融债，具体条款如下：

第五期

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

首场招标总量 至多150亿元

追加发行 不超过100亿元

期限/计息方式 两年/固息

招标时间 3月26日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 3月29日

发行期 3月27日-3月29日

上市日 4月7日

基本承销额 无

付息频率 按年付息

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐