重温稿-中港个股：建行称今年净息差可能少许下降，受利率市场化影响

* 今年净息差可能会少许下降--行长

* 受利率市场化影响，贷款进入重新定价时期

* 资产质量趋势向好--分析师

* 城镇化的愿景与风险

路透北京/香港3月25日 - 受息差逆势回升提振，以市值计全球第二大银行--中国建设银行 去年业绩增速超市场预期，但随着利率市场化影响进一步深化，该行预计今年净息差可能会有少许下降。

建行行长张建国周一在业绩说明会上称，利率市场化自去年下半年以来产生影响，今年该行贷款进入重新定价时期，“净息差希望今年保持稳定，可能会少许下降，但不会有大的波动。”

2012年6-7月，中国央行两度降息，同时利率市场化破冰，存款利率上浮空间和贷款利率下降空间被打开；二季度，中国银监会大力开展“七不准、四公开”的银行乱收费清查工作。这两项政策导致中国银行业息差收入和手续费收入腹背受敌。而2013年又面临着银行业资本管理办法的实施，来自金融脱媒、资本约束、经济下行周期等的调整有增无减。

建设银行去年净利按年升14.26%，略高于市场预期，但为该行2007年上市以来的最低增速。该行并在年报中预计今年人民币贷款增速约为12%。建行2012年利息净收入增长15.97%，低于2011年的21.10%。截止去年末，净利息收益率（即俗称的净息差）较上年提高5个基点至2.75%。

平安证券分析师励雅敏指出，因建行中长期贷款占比依然相对较高，同时有相对较多(预计达到50%)的存量贷款需要在一季度进行重定价，预计该行2013年一季度息差环比将收窄8BPs(基点)左右。

“今年以来贷款需求非常旺盛，由于受央行差别准备金的控制，贷款需求还不能完全满足，客户要求迫切。”建行首席财务官曾俭华表示。

长江证券最新报告认为，建设银行去年四季度息差较为稳定，净利息收入环比有所提升，四季度大幅计提拨备为该行提供了较高的安全缓冲，也有助于2013年业绩的平稳增长。

而据部分分析师预计，建行2013年净利润增速将在8-10%附近。

**资产质量趋势向好**

2012年，随着中国经济下行，一些地区集中暴露出资金链断裂风险，特别严重的当属江浙地区。而建行在江浙地区受到的影响相对较大，资产质量一度承受较大压力，去年三季度逾期贷款大幅上升。但四季度逾期贷款环比减少，分析师预计其未来资产质量或向着相对较好的趋势变化。

行长张建国就称，在中国经济进入单位数增长时代，期盼银行能稳健发展。去年建行不良余额稍有增加，主要是受长三角的影响。

建行年报显示，截止去年末，该行拨备覆盖率达到271.29%，较上年提高29.85个百分点；减值准备对贷款总额比率为2.69%，较上年提高0.05个百分点。年末不良贷款率为0.99%，较上年下降0.10个百分点。

长江证券认为，建行不良率企稳的原因有两方面：一是贷款余额增速较快；二是公司年内核销力度加大，全年共计核销不良贷款66.53亿，是上年的一倍。并认为，较强的拨备和核销力度使得该行安全边际持续上升，在经济弱复苏的背景下，不良余额有望见顶回落。

建行首席风险官黄志凌并在同一场合称，铁道部撤销并重组铁路总公司后，其风险敞口没有明显改变，对改组后的中国铁路总公司信贷政策不变，2012年建行为铁道部融资为2,500亿元左右，其中1,600多亿贷款。

**建行的城镇化愿景**

对于城镇化，建设银行当之无愧是基础设施领域的专业银行，早在“两会”(全国人大和政协会议)间隙，行长张建国就表示，今年贷款增速料保持平稳，但一定会增加城镇化相关贷款投放。

不过，建行副行长赵欢在业绩说明会上称，城镇化会给商业银行带来新的机会，同时也会带来风险。服务城镇化会坚持商业化的原则，在贷款的选择和风控方面，和一般的商业贷款基本没有差异。

“支持城镇化是一个大企业应负的社会责任。城镇化是建行寻求的一个新的业务增长点，会积极支持，建行的业务特点在城镇化中可以得到体现，建行姓‘建’，在建设类方面有经验。”候任副行长张更生在同一场合表示。

在四大国有商业银行中，建行历来的传统优势领域是基础设施行业，截止2012年末，该领域贷款余额20,961.29亿元，新增额在公司类贷款新增中占比27.04%。

张建国并称，建行目前全口径地方融资平台贷款余额7,400亿元，其中现金流全覆盖类贷款占比达93.9%。

另据建行董事长王洪章介绍，该行在多伦多、台北、三藩市、卢森堡分行料今年中能开业。