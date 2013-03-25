重温稿-中港个股：中石化称将继续收购海外资产，油砂和页岩气是选项之一

路透香港3月25日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 高层周一称，公司将继续收购海外油气资产，以增强整体盈利能力，而母公司持有的油砂和页岩气资产也是潜在收购选项之一。

中石化周日晚间公布，通过其与母公司的合资公司以交易总对价30亿美元，收购母公司所持三项海外资产的权益，中石化的资本承担为15亿美元，预计其油气探明储量将因此增加2.582亿桶油当量或6.5%，油气产量则升8.6%。

不过此次收购的资产规模低于分析师预期，效益并不明显。中石化副董事长兼总裁王天普在记者会上称，透过收购少数权益介入更多海外油气资产，有助公司规避风险并取得较好的回报，不过也不排除将来进行整间公司收购的可能性。

“至于油砂和页岩气项目，也是选项之一。”他并重申，公司今后会按照既定的战略目标，只要条件成熟，便会收购母公司持有的上游、炼油、化工和贸易业务。不过公司没有考虑在A股筹资。

中石化财务总监王新华称，这次以合资形式收购母公司于哈萨克斯坦、哥伦比亚以及俄罗斯的油气资产部分权益，符合双方利益，一方面双方可以按照股权比例进行分红，另一方中石化可以将资产合并报表。

他说，“这次收购交易金额比较多，以后还会收购资产，故合资方式可以减轻中石化的财务压力。”

券商未来资产证券分析师关荣乐稍早在一封电邮中称，相对中石化约980亿美元市值，是次收购母公司于哈萨克斯坦、哥伦比亚以及俄罗斯的油气资产规模很少，且是次动用的资金亦只是此前配股集资的一半金额。因此预期，公司在未来数月可能会进行更多收购。

中石化此前公布，去年度净利同比下降12.8%至约639亿元人民币，主要受累于炼油业务持续亏损以及化工利润大跌。但以第四季度计算，炼油业务盈利按季上升约三成。

王天普称，如果政府年内落实成品油定价机制改革，缩短调价时间以及4%的浮动区间要求，则炼油业务今后将对公司利润做出贡献。预料化工业务处于低速增长，暂时难见明显复苏。