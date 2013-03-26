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市场报道 | 2013年 3月 27日 星期三 07:18 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--3月27日－4月3日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：  

    * 3月25日当周
             
 3月27日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1100     美国抵押贷款指数                          3月22日当周         --       765.1
          再融资指数                                                    --     4,108.8
 1230     加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                 2月      +0.7%       +0.1%
                       (较上年同期)                                  +0.8%       +0.5%
          加拿大央行核心CPI(较前月)                                  +0.3%       +0.1%
                        (较上年同期)                                 +1.0%       +1.0%
 1400     美国成屋待完成销售                                2月      -0.2%       +4.5%
 
           
 3月28日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1230     美国企业获利                                   第四季         --       +2.5%
 1230     美国第四季实质国内生产总值(GDP)环比年率    第四季终值      +0.5%       +0.1%
          美国最终销售                                               +1.9%       +1.7%
          GDP隐性平减指数                                            +0.9%       +0.9%
          个人消费支出(PCE)物价指数                                  +1.5%       +1.5%
          核心PCE物价指数                                            +0.9%       +0.9%
 1230     加拿大GDP(较前月)                                 1月      +0.1%       -0.2%
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)              3月23日当周       34.0        33.6
          初请失业金人数四周均值(万人)                                  --      33.975
          续请失业金人数(万人)                      3月16日当周      304.3       305.3
 1230     加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                 2月      +0.4%        持平
             (较上年同期)                                               --       -0.2%
 1345     美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                     3月       56.5        56.8
 1430     美国ECRI一周领先指标                      3月22日当周         --       129.8
 1500     美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数                  3月         --        负10
    
    
 3月29日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 --       美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值                 2月         --       +1.3%
 1230     美国个人所得                                      2月      +0.8%       -3.6%
              个人消费                                               +0.6%       +0.2%
              个人消费支出(PCE)物价指数                                 --        持平
              核心PCE物价指数                                        +0.1%       +0.1%
              实质个人支出                                              --       +0.1%
 1355     路透/密西根大学消费者信心指数                 3月终值       72.5        71.8
                           现况指数                                   87.8        87.5
                           预期指数                                   62.0        61.7
  
    
    * 4月1日当周

 4月1日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1258     美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           3月终值         --        54.9
 1400     美国建筑支出                                      2月      +1.0%       -2.1%
 1400     美国供应管理协会(ISM)制造业指数                   3月       54.1        54.2
          投入物价分项指数                                            59.8        61.5
  
 4月2日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           3月30日当周         --       -1.7%
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         3月30日当周         --       +2.6%
 1330     加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)                3月         --        51.7
 1345     美国ISM-纽约企业活动指数                          3月         --       572.7
 1400     美国工厂订单                                      2月      +1.8%       -2.0%
          美国耐久财订单                              2月修正值         --       +5.7%
          扣除运输的耐久财订单                                          --       -0.5%
          扣除国防的耐久财订单                                          --       +4.5%
          扣除飞机的非国防资本财                                        --       -2.7%
 1400     美国IBD消费者信心指数                             4月         --        42.2
 --       美国整体汽车销量(万辆)                            3月    1,530       1,532.3
  
 4月3日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1100     美国抵押贷款指数                          3月29日当周         --          --
          再融资指数                                                    --          --
 1215     美国ADP全国就业人口(万人)                         3月   增加21.6    增加19.8
 1400     美国供应管理协会(ISM)非制造业指数                 3月       56.0        56.0
 (完)
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