全球外汇市场3月2６日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)
-- - 日本财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明召开记者会
0510 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表讲话
0745 - 法国3月消费者信心指数
1100 - 英国CBI 3月零售销售差值
1145 - 美国ICSC/高盛连锁店销售
1230 - 美国2月耐久财(耐用品)订单
1255 - 美国Redbook连锁店销售
1300 - 美国标普/Case-Shiller 1月房价指数
1300 - 美国财长的房产金融政策顾问Michael Stegman出席一场会议的小组讨论
1400 - 美国3月消费者信心指数
1400 - 美国2月新屋销售年率
1400 - 美国里奇蒙联邦储备银行3月制造业和服务业指数
1430 - 美国达拉斯联邦储备银行3月服务业活动指数
-- - 美国2月建筑许可修正值
2100 - 美国财政部下属金融研究办公室(Office of Financial Research)主任Richard Berner在纽约大学讲话(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 张涛; 审校 程琳)