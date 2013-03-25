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亚洲 | 2013年 3月 26日 星期二 07:02 BJT

全球外汇市场3月2６日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 日本财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明召开记者会

0510 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表讲话

0745 - 法国3月消费者信心指数

1100 - 英国CBI 3月零售销售差值

1145 - 美国ICSC/高盛连锁店销售

1230 - 美国2月耐久财(耐用品)订单

1255 - 美国Redbook连锁店销售

1300 - 美国标普/Case-Shiller 1月房价指数

1300 - 美国财长的房产金融政策顾问Michael Stegman出席一场会议的小组讨论

1400 - 美国3月消费者信心指数

1400 - 美国2月新屋销售年率

1400 - 美国里奇蒙联邦储备银行3月制造业和服务业指数

1430 - 美国达拉斯联邦储备银行3月服务业活动指数

-- - 美国2月建筑许可修正值

2100 - 美国财政部下属金融研究办公室(Office of Financial Research)主任Richard Berner在纽约大学讲话(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张涛; 审校 程琳)
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