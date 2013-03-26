《企业并购焦点》伊坎透露有意与黑石联手收购戴尔，已开始初步协商

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**戴尔公司还能维持现状吗？**
两位与迈克尔戴尔接近的人士表示，他非常担心黑石的收购要约会分拆这间他于1984年创立的公司，他忧虑黑石的收购计划与他对公司进行再投资的策略并不相符。
两位了解情况的人士称，迈克尔戴尔计划与黑石进行会谈，讨论该公司的收购要约。
在黑石的初步收购计划中，并没有提及资产出售。但了解情况的人士告知路透，黑石考虑出售戴尔的金融服务部门，以此作为公司改组计划的一部分。
在以黑石为首的收购计划中，迈克尔戴尔的角色也仍不明朗。一位消息人士上周说，黑石曾力邀甲骨文 总裁赫德，希望一旦收购成功由其执掌戴尔公司，但遭到拒绝。
另一位知情人士周一谈及迈克尔戴尔时称，一些问题仍未解决。其中之一便是，如果买家准备出售一个业务部门而迈克尔戴尔不愿意，那他该怎么办？
迈克尔戴尔在19岁时以区区1,000美元起家，创立了这家日后的科技巨擘。(完)
(编译 郑茵/洪曦/石冠兰 审校 李爽/张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。