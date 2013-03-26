《企业并购焦点》伊坎透露有意与黑石联手收购戴尔，已开始初步协商

**戴尔公司还能维持现状吗？**

两位与迈克尔戴尔接近的人士表示，他非常担心黑石的收购要约会分拆这间他于1984年创立的公司，他忧虑黑石的收购计划与他对公司进行再投资的策略并不相符。

两位了解情况的人士称，迈克尔戴尔计划与黑石进行会谈，讨论该公司的收购要约。

在黑石的初步收购计划中，并没有提及资产出售。但了解情况的人士告知路透，黑石考虑出售戴尔的金融服务部门，以此作为公司改组计划的一部分。

在以黑石为首的收购计划中，迈克尔戴尔的角色也仍不明朗。一位消息人士上周说，黑石曾力邀甲骨文 总裁赫德，希望一旦收购成功由其执掌戴尔公司，但遭到拒绝。

另一位知情人士周一谈及迈克尔戴尔时称，一些问题仍未解决。其中之一便是，如果买家准备出售一个业务部门而迈克尔戴尔不愿意，那他该怎么办？

迈克尔戴尔在19岁时以区区1,000美元起家，创立了这家日后的科技巨擘。(完)