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货币新闻 | 2013年 3月 26日 星期二 08:04 BJT

路透专访：塞浦路斯援助方案成今后欧元区银行危机处理范例--欧元集团主席

迪塞尔布洛姆表示，必须结束三年来由政府和纳税人承担救援成本并提供支持的状况。最近金融市场表现冷静，意味着现在就是做出改变的时候。不过他也承认，有些人担心此举可能再度激起市场的不安情绪。

“如果我们想要一个健康强健的金融行业，唯一的办法就是说‘喂，那是你们自找的风险，必须自己处理，如果你们对付不了，当初就不该这么做，’”他表示。

“结果可能是银行完蛋了，我认为既然我们已经离开危机的核心地带，就应该采取这种方法。”

欧洲股市 在起初因为塞浦路斯协议而上涨后，又被迪塞尔布洛姆的言论打压至平盘下方，避险的德债期货上扬。

当被问到新方法对那些拥有高杠杆银行业的欧元区国家意味着什么，以及对其它银行业存在问题的国家意味着什么，迪塞尔布洛姆答道他们必须缩减银行规模。

“这意味着趁还没陷入麻烦赶紧解决。增强银行体质，巩固资产负债表，而且要意识到如果一家银行陷入困境，不能再自然而然的以为我们会来解决他们的问题。我们会推开他们。这是我们需要有的第一个反应。推开他们。他们需要自己解决。”(完) (编译 程琳; 审校 李爽/徐文焰)
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