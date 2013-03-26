路透专访：塞浦路斯援助方案成今后欧元区银行危机处理范例--欧元集团主席

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
迪塞尔布洛姆表示，必须结束三年来由政府和纳税人承担救援成本并提供支持的状况。最近金融市场表现冷静，意味着现在就是做出改变的时候。不过他也承认，有些人担心此举可能再度激起市场的不安情绪。
“如果我们想要一个健康强健的金融行业，唯一的办法就是说‘喂，那是你们自找的风险，必须自己处理，如果你们对付不了，当初就不该这么做，’”他表示。
“结果可能是银行完蛋了，我认为既然我们已经离开危机的核心地带，就应该采取这种方法。”
欧洲股市 在起初因为塞浦路斯协议而上涨后，又被迪塞尔布洛姆的言论打压至平盘下方，避险的德债期货上扬。
当被问到新方法对那些拥有高杠杆银行业的欧元区国家意味着什么，以及对其它银行业存在问题的国家意味着什么，迪塞尔布洛姆答道他们必须缩减银行规模。
“这意味着趁还没陷入麻烦赶紧解决。增强银行体质，巩固资产负债表，而且要意识到如果一家银行陷入困境，不能再自然而然的以为我们会来解决他们的问题。我们会推开他们。这是我们需要有的第一个反应。推开他们。他们需要自己解决。”(完) (编译 程琳; 审校 李爽/徐文焰)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。