《中国报摘》--中国证券报3月26日

* 头版头条:
--在中国房地产调控“新国五条”出台后，广东省率先出台首个地方版细则，要求房价过快上涨的地区要及时采取住房限购等稳定房价的政策措施，严格执行关于出售自有住房个人所得税的征收规定。
* 其他:
--中证报今日视点文章称，继1月创出天量后，中国2月外汇占款可能仍比较高，预计在1,500-2,000亿元人民币左右。这一趋势若延续，将不利于中国流动性调控。因此，考虑到国内宏观调控要求，人民币升值步伐应适度放缓。
--据悉，监管机构日前明确要求，今年农村金融机构房地产开发贷款占比要在上年基础上持续下降。另外，由于层层严格监管以及配合新一轮房地产调控政策，多家银行已开始有意控制今年房地产贷款的规模和增速。
--上海证券交易所发布通知，将为证券公司次级债券提供转让服务，其他机构非公开发行的次级债券在上交所的转让事宜比照该通知办理。
--保利地产 2012年实现净利润84.38亿元，同比增29.2%。公司表示，2013年将在完善一二线城市布局的基础上，稳步开拓三四线城市。
--大唐发电 2012年实现归属于母公司的净利润40.08亿元，同比大幅上升109.82%。
--工信部运行监测协调局数据显示，1-2月，电子信息产业固定资产投资持续多个月以来的低增长态势，但通信设备前两月累计完成投资56亿元，同比增长46%，行业增长强劲。
--国家发改委综合运输所运输管理研究室主任刘斌表示，随着铁路偿债高峰期的到来，铁路偿债压力将会增加，债务风险也将逐渐增大。铁路未来改革将按照国有企业征收资本收益金的思路，对盈利性铁路项目征收资本收益，同时对公益性项目进行财政补贴。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(整理 李宏薇; 审校 曾祥进)